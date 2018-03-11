جامعة الشارقة تبحث التعاون مع كلية الشرطة بأبوظبي

الشارقة 24:

استقبل الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، وفداً من كلية الشرطة بأبوظبي، برئاسة العقيد الدكتور سعيد مطر الصريدي مساعد المدير العام للشؤون الأكاديمية، لبحث التعاون المشترك بين جامعة الشارقة وكلية الشرطة في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا.

بحضور الأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ الدكتور رأفت العوضي القائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا، ومن كلية الشرطة المقدم دكتور محمد خليفة آل علي مدير إدارة الدراسات العليا، والرائد محمد سعيد الحساني رئيس قسم الشؤون التعليمية.

بحث اللقاء فرص التعاون المشترك بين الجهتين في العديد من المجالات البحثية والعلمية، وتبادل الخبرات الأكاديمية، والتعرف على البرامج الأكاديمية المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوجه الجامعة نحو تنمية مهارات الابتكار لدى الطلاب سواء في مرحلتي البكالوريوس أو الدراسات العليا.

في نهاية اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية، ثم تم اصطحاب الوفد الزائر بجولة في الجامعة للتعرف على إمكانياتها وتسهيلاتها الأكاديمية شملت مكتبات الجامعة وقاعات المحاضرات المجهزة بالتقنيات الحديثة.