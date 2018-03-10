الجامعة القاسمية تطلق "منطاد زايد" في الأردن

الشارقة 24 – وام:

أطلقت الجامعة القاسمية بالشارقة منطاد عام زايد بقيادة الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات في قلب مدينة البتراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار عام زايد 2018، وبحضور جمهور غفير من جميع شرائح المجتمع.

وأكد الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية أهمية دعم المشاركات العربية والدولية بمنطاد زايد للتعريف بالرسالة الإنسانية التي نشأت عليها دولة الإمارات وتسير على خطها القيادة الرشيدة وتحرص على العمل بها في جميع مؤسساتها.

من جانبه، أعرب الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات عن شكره وتقديره لما قدمته المملكة الأردنية الهاشمية من اهتمام ضمن الدعم الكبير لجولة منطاد عام زايد في سماء ومدن المملكة التي يقدر شعبها - ذكرى القائد العربي - الذي دخل قلوب الشعوب العربية، التي كانت ولا تزال ضمن اهتمام قيادة الدولة الرشيدة حيث تعمل جاهدة للمساهمة والمشاركة في بناء مسيرة التنمية بجميع الدول العربية.