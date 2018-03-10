"التربية" تعلن قائمة بمؤسسات التعليم العالي المرخصة من الوزارة

الشارقة 24:

شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تثبت الطلبة الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة من أن المؤسسة التي يرغب الطالب في الالتحاق بها مرخصة من قبل الوزارة، بجانب أن يكون التخصص الذي يرغب الطالب بدراسته معتمداً من الوزارة، وذلك لضمان التصديق على المؤهل الذي يحصل عليه الطالب بعد التخرج.

وفي هذا السياق، أوضح سعادة الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، أن التحاق الطالب ببرنامج معتمد أكاديمياً من الوزارة يضمن تصديق الوزارة على الشهادة الحاصل عليها الطالب بعد تخرجه، وهو مطلب أساسي للمؤسسات الاتحادية ومعظم جهات التوظيف المحلية للعمل لديها أو الاعتداد بالشهادة المصدق عليها كأساس للترقية ضمن السلم الوظيفي، فضلاً عن الابتعاث خارج الدولة للحصول على درجات علمية أعلى.

وفيما يلي قائمة مؤسسات التعليم العالي المرخصة من الوزارة:

1. بوليتيكنيك أبوظبي

2. كلية أبوظبي للإدارة

3. جامعة أبوظبى

4. معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني

5. جامعة عجمان

6. جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا

7. كلية الدار الجامعية

8. جامعة الفلاح

9. جامعة الغرير

10. كلية الخوارزمي الدولية

11. الجامعة القاسمية

12. الكلية الأميركية في دبي

13. الجامعة الأميركية في دبي

14. الجامعة الأميركية في الإمارات

15. الجامعة الأميركية في رأس الخيمة

16. الجامعة الأميركية في الشارقة

17. الجامعة البريطانية في دبي

18. الجامعة الكندية في دبي

19. كلية المدينة الجامعية بعجمان

20. معهد دبي للتصميم والابتكار

21. كلية دبي الطبية للبنات

22. كلية دبي للصيدلة

23. أكاديمية شرطة دبي

24. أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة

25. جامعة الإمارات للطيران

26. الكلية الإماراتية الكندية الجامعية

27. كلية الإمارات للتطوير التربوي

28. كلية الإمارات للتكنولوجيا

29. أكاديمية الإمارات الدبلوماسية

30. معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية

31. معهد الإمارات للجنسية والإقامة

32. الكلية الأوروبية الدولية

33. الكلية الأوروبية الجامعيةً

34. كلية فاطمة للعلوم الصحية

35. جامعة الخليج الطبية

36. جامعة حمدان بن محمد الذكية

37. كليات التقنية العليا

38. كلية الإمام مالك للشريعة الإسلامية والقانون

39. إنسياد- كلية إدارة الأعمال العالمية- أبوظبي

40. معهد تكنولوجيا إدارة الأعمال بدبي - أي. أم. تي

41. كلية الدراسات الاسلامية والعربية بدبي

42. جامعة جميرا

43. جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا

44. كلية مينا للإدارة

45. كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

46. جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

47. جامعة محمد الخامس - أبوظبي

48. كلية الدفاع الوطني

49. معهد نيويورك للتكنولوجيا

50. جامعة نيويورك

51. جامعة باريس السوربون- أبوظبي

52. كلية الشرطة - أبوظبي

53. أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة

54. أكاديمية ربدان

55. جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية

56. معهد روشيستر للتكنولوجيا

57. الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا

58. جامعة سان جوزف

59. كلية الأفق الجامعية

60. كلية سيسكومس

61. كلية الأزياء والتصميم

62. جامعة الإمارات العربية المتحدة

63. الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية

64. لجامعة البلمند في دبي

65. جامعة دبي

66. جامعة الفجيرة

67. جامعة الشارقة

68. جامعة ستراثكليد- كلية إدارة الأعمال بالإمارات

69. جامعة ولونغونغ فى دبي

70. كلية زايد الثاني العسكرية

71. جامعة زايد