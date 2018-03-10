رشاد سالم: حاكم الشارقة أراد "القاسمية" كي تكون هدية منه للعالم

الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية خلال لقائه الطلبة المقبلين على التخرج

الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية خلال لقائه الطلبة المقبلين على التخرج

الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية خلال لقائه الطلبة المقبلين على التخرج Next Previous

الشارقة 24:



أكد الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، أراد الجامعة القاسمية كي تكون هدية منه للعالم، مشيراً إلى أن رؤية سموه في إنشاء الجامعة القاسمية، تؤكد أن الإسلام دين السماحة والإنصاف والوسطية والاعتدال لا إفراط فيه ولا تفريط.



جاء ذلك، خلال استقباله بمقر الجامعة الفوج الأول الطلبة المقبلين على التخرج، في باكورة خريجي الجامعة، منذ إنشائها من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عام 2015.



وتقدم الأستاذ الدكتور رشاد سالم بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، على دعم سموه اللامحدود للجامعة القاسمية وجهود سموه المتواصلة في تطوير الجامعة والرقي بها إلى أعلى المراتب لنشر رسالتها السمحة من خلال طلبتها الوافدين إليها من كل دول العالم.



وفي كلمة ترحيبية بالطلبة المقبلين على التخرج، هنأ الأستاذ الدكتور رشاد سالم، الطلبة على قرب تخرجهم، معرباً عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من الجامعة.



وأكد مدير الجامعة القاسمية، أن الجامعة تعتز وتفخر بخريجيها فهم سفراء القاسمية في كل أرجاء المعمورة، مشيراً إلى أنهم بصدد إنشاء وحدة خاصة بالإرشاد الأكاديمي لمتابعة شؤون الخريجين.