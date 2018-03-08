اختيار عفاف المري رئيساً للمجلس الاستشاري لكلية المجتمع بجامعة الشارقة

الشارقة 24:

برئاسة سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، عقدت كلية المجتمع، الاجتماع الأول لمجلسها الاستشاري، الذي يتكون من: سعادة عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، وسعادة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وسعادة صلاح المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والبحوث، وسعادة عبد العزيز راشد آل صالح الطنيجي مدير دائرة التسجيل العقاري، وسعادة المهندس حسن محمد التفاق مساعد المدير العام للزراعة والبيئة في بلدية الشارقة، وسعادة محمد سلطان الخاصوني رئيس اللجنة الثقافية والخدمة المجتمعية والإعلامية ونائب رئيس مجلس الادارة بنادي مليحة الثقافي الرياضي وعضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة أيمن عثمان باروت الباروت عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة محمد ناصر الهزاع المدير العام لشركة الإمارات للمدن الصناعية، وذلك بحضور الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والأستاذ الدكتور عدنان إبراهيم سرحان مساعد مدير الجامعة لشؤون الأفرع وعميد كلية المجتمع.

ورحب سعادة مدير الجامعة في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، وأعرب عن شكره وتقديره لمشاركتهم للمجلس الاستشاري لكلية المجتمع، مشيراً إلى أن كلية المجتمع تعد من الكليات المهمة في الجامعة كونها تعنى بشرائح محددة من الطلبة، مؤكداً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورئيس جامعة الشارقة، بأن تكون الكلية مسؤولة عن تأهيل جميع موظفي حكومة الشارقة، لتساهم التخصصات المطروحة في خدمة المجتمع وتلبية حاجة أسواق العمل.

وأضاف أنه وبفضل دعم صاحب السمو حاكم الشارقة، أصبحت جامعة الشارقة من كبرى الجامعات في الدولة، من ناحية عدد الطلبة والبرامج الأكاديمية المعتمدة، متمنياً على المجلس أن يزود الجامعة والكلية بنصائح واقتراحات أعضائه، التي أكد بأنها ستساهم في تعزيز كفاءة الكلية والجامعة، وذلك بالتعاون مع أساتذة الكلية من خلال توفير الإحصائيات والمعلومات المطلوبة.

ومن جانبه قدم عميد الكلية عرضاً عن سير عمل الكلية، مستعرضاً الهيكل التنظيمي للكلية وأقسامها ومهامها في جميع الفروع، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور الكلية في خدمة المجتمع.

كما استعرض النجاحات والتحديات التي واجهتها الكلية في تطوير المناهج الدراسية، وحداثة وتنوع طرق التعليم والتعلم فيها، والأنشطة البحثية واللا صفية للطلبة، وكفاءة التدريب الميداني، وتطوير خبرات وأدوات أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وأقر المجلس بناءً على اتفاق الأعضاء، ترشيح سعادة عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، لرئاسة المجلس الاستشاري لكلية المجتمع، وأن يكون أمين السر سعادة أيمن عثمان باروت الباروت عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ثم ناقش الأعضاء خلال الاجتماع عدداً من الأفكار والمقترحات لتطوير عمل الكلية، والمساهمة في تمكين الطلبة وتهيئتهم لسوق العمل، وتم تشكيل لجان فرعية للمجلس وهي: اللجنة الأكاديمية العلمية، واللجنة الإدارية والمالية، ولجنة التسويق والمسؤولية المجتمعية.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تحديد مهام واختصاصات اللجان الفرعية للمجلس، ووضع ما تمت مناقشته من آراء ومقترحات في خطة تنفيذية، يتم استعراضها في الاجتماع المقبل، ضمن برنامج زمني.