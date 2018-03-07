"أكاديمية العلوم الشرطية" تنظم زيارة لطلبة "الماجستير" إلى مانشستر

الشارقة 24:

بحثت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، الأربعاء، في اجتماع برئاسة المقدم عبد الله الحيايي، مدير إدارة كلية الضباط، مع شركة آفاق للتطوير القيادي، تنظيم زيارة لطلبة ماجستير الجودة والتميز في العمل الأمني، إلى مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، وذلك بهدف الاطلاع عن كثب على مواقع العمل الشرطي والخدمات العامة، للوقوف على أفضل الممارسات في مجال الجودة والتميز والابتكار، بالإضافة لاختيار عناوين وتصور لرسائل الماجستير واقتراح الحلول للمشاكل والقضايا الإدارية والأمنية التي ستتناولها تلك الرسائل، بناء على نتائج الزيارات والمقارنات المعيارية.

كما تهدف الزيارة إلى قيام طلبة الدراسات العليا، بعقد مقارنة تستهدف تحقيق التميز المؤسسي في مجال الخدمات الحكومية، بوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر الاجتماع كل من المقدم جمال أحمد الشحي رئيس قسم التعليم والدراسات العليا، والملازم أول عمر بو خلف مدير فرع التطبيقات القانونية والعلوم المساندة، والأستاذ الدكتور عماد حسين عميد كلية الدراسات العليا ود. أماني الصباغ.