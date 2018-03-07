حميد مجول النعيمي يكرم طالبات ابتكرن نظام تحكم أعمدة إنارة الشوارع

الشارقة 24:

استقبل سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة مهنئاً الطالبات: شيماء ناصر الأميري، وشهرزاد محمد قاسمي، ومريم محمد بن طارش من كلية الهندسة قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية، اللواتي ابتكرن نظام التحكم ومراقبة أعمدة الإنارة بالشوارع، وذلك باستخدام إنترنت الأشياء، بحضور الأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور وليد متولي نائب عميد كلية الهندسة، والدكتور قاسم ناصر، رئيس قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية والمشرف على المشروع.

وقد تمكنت الطالبات من ابتكار نظام للتحكم ومراقبة أعمدة الإنارة باستخدام إنترنت الأشياء وكيفية حمايتها، وهو نظام تشغيل يرشد من استخدام الطاقة الكهربائية ويوفر في نفقات إنارة الشوارع.

وقد قام سعادة مدير الجامعة بتكريم الطالبات اللواتي كانت هيئة كهرباء ومياه الشارقة قد كرمتهن لنفس السبب، بعد مشاركتهن في أسبوع الابتكار بإمارة الشارقة.

وخلال اللقاء استمع الحضور لشرح الطالبات، اللواتي أوضحن أن المشروع يقوم بالتحكم ومراقبة أعمدة الإنارة بواسطة تطبيق إلكتروني، وأن الهدف من المشروع هو تقليل استهلاك الطاقة في إنارة الشوارع، من خلال تحكم التطبيق بعدد الأضواء في فترة المساء، وفي حال تعطل أحد المصابيح يقوم عمود الإنارة بإرسال العطل مرفقاً برقم المصباح والعمود، لكي يتم العمل على تصليح العطل، مضيفات أن آلية العمل تتم عن طريق التحكم بأول عمود حيث يقوم العمود بإرسال واستقبال المعلومات الرقمية للعمود المجاور له لزيادة مجال التحكم، ومن الأشياء المهمة التي يحتوي عليها المشروع هو تشفير المعلومات بهدف حمايتها.