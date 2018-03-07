"أميركية الشارقة" تعقد مؤتمر الشركات العائلية في العالم العربي الأربعاء

الشارقة 24 – وام:



تعقد الجامعة الأميركية في الشارقة في حرمها، يوم الأربعاء، مؤتمر الشركات العائلية في العالم العربي، بحضور خبراء الصناعة والأكاديميين العالميين، وقادة الفكر الإقليميين، والعديد من الشخصيات البارزة، في مجال الشركات العائلية.



ويقام المؤتمر، وهو الأول من نوعه في المنطقة، بالتعاون مع منتدى ثروات للشركات العائلية، ومركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع".



وسيلقي المؤتمر، الذي يستمر ليومين، الضوء على ظاهرة الشركات العائلية في العالم العربي، وسيؤسس لتجربة شاملة ومعرفة مشتركة، لتبادل الخبرات حول مستقبل الشركات العائلية.



ويهدف المؤتمر، إلى توفير فرصة خاصة للشركات العائلية للتفاعل والتواصل مع الباحثين والأكاديميين البارزين، لمناقشة واقع ومستقبل الشركات العائلية في المنطقة، وسيوفر المؤتمر أيضاً منصة للشركات العائلية للتعلم من الزملاء ورواد الأعمال الخبراء، بالإضافة إلى استكشاف تحديات التطور والنمو والابتكار.



وسيركز اليوم الأول للمؤتمر، وهو بعنوان "تحديد سياق الشركات العائلية في العالم العربي"، على تبادل الأبحاث بين أكاديميين بارزين من جميع أنحاء العالم، وللمرة الأولى في الشرق الأوسط سيجتمع أكثر من 30 باحثاً من 17 دولة، لمناقشة هذا الموضوع الهام بالنسبة للمنطقة.



وفي اليوم التالي، سيناقش أعضاء من الشركات العائلية البارزين، مواضيع مثل "روح الريادة في الشركات العائلية"، و"الاضطراب والابتكار في الصناعات التقليدية"، و"إدارة النظام البيئي لدى الشركات العائلية الحالية".