انطلاق مهرجان الفنون التشكيلية "تحت ظلال النخيل 3" بجامعة الشارقة

الشارقة 24:

تحت رعاية وحضور سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، نظم المرسم الجامعي بعمادة شؤون الطالبات في جامعة الشارقة، مهرجان الفنون التشكيلية "تحت ظلال النخيل"، والذي يأتي هذا العام في دورته الثالثة بمنطقة النخيل في الهواء الطلق بكليات البنات، بهدف تنمية الثقافة البصرية لدى الطالبات، والارتقاء بمستوى تذوقهن الفني والجمالي في مجالات الفن المتنوعة كالرسم والتصوير، والتصميم الجرافيكي، من خلال استضافة عدد من الفنانين التشكيلين والمؤسسات الثقافية الفنية الوطنية إلى جانب العديد من الورش والمعارض الفنية، ومسابقة الرسم الحر والبازار الفني.

حضر الافتتاح الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات، وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، والهيئتين التدريسية والإدارية، والطالبات.

ورشة حول "القيم الأخلاقية والاحترافية في العمل"

وعلى صعيد متصل، وبهدف تعريف طلبة قسم التمويل والاقتصاد بكلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة، على أهمية التحلي بالقيم الأخلاقية وطرق العمل الاحترافية، نظم القسم ورشة عمل تفاعلية بعنوان: "القيم الأخلاقية والاحترافية في العمل"، ألقاها تيد ستيفينسون المدير التنفيذي في جمعية الـ CFA بالإمارات، والتي تهدف إلى تدريب الطلبة على اتخاذ القرارات الأخلاقية الصحيحة خلال العمل اليومي في مجال التمويل، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور فيليب مولينو عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتور عاطف عوض عبد الله رئيس قسم التمويل والاقتصاد بالكلية، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلاب بالكلية.