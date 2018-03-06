القنصل العام للجمهورية التونسية يزور جامعة الشارقة

الشارقة 24 - وام:

استقبل سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، سعادة القنصل العام للجمهورية التونسية بدبي والإمارات الشمالية، يرافقه الأستاذ محمد أمين مستشار التعاون بالقنصلية.

وتأتي الزيارة بهدف بحث سبل التعاون وتطوير العلاقات الأكاديمية بين جامعة الشارقة، والجامعات التونسية.

حضر اللقاء الأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والأستاذ الدكتور محمد المعالج مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة الشارقة.

ورحب سعادة المدير بالوفد خلال اللقاء، مبيناً أن أحد أهم أهداف الجامعة الاستراتيجية التي وضعها لها رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هي التعاون مع المؤسسات العلمية العالمية بهدف تنمية البحث العلمي وخدمة المجتمع، وأضاف المدير أن جامعة الشارقة هي الوحيدة التي تتوزع فروعها على جميع مدن ومناطق الإمارة، وبحسب رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة، سوف تصبح تلك الفروع جامعات في المستقبل.

وأضاف، أن جامعة الشارقة هي مشروع تنموي وطني قومي، أسسه صاحب السمو حاكم الشارقة، لخدمة وتنمية المجتمع والبشرية،

من جانبه، أعرب سعادة القنصل عن سعادته بوجوده في جامعة الشارقة، التي وصفها بأنها إحدى منارات الفكر في الوطن العربي، وأضاف أنه متابع لكل أنشطة الجامعة العلمية والأكاديمية والدراسية وحفلات التخرج، وأكد على اهتمام الجامعات في جمهورية تونس بفتح قنوات تواصل وتعاون مع جامعة الشارقة، بهدف بحث طرق تعزيز العلاقة معها في كافة المجالات من خلال تبادل الطلبة والأساتذة والدراسات ومشاريع البحث العلمي المشتركة.