وفد من الجامعة القاسمية يزور متحف الشارقة للخط

الشارقة 24:

تفاعل طلبة مركز اللغات بالجامعة القاسميّة مع الورش التدريبية المصاحبة لفعاليات مهرجان شهر القراءة المنعقد في متحف الشارقة للخط، والمقام تحت شعار (أنا أقرأ.. أنا أبدع وأبتكر).

جاء ذلك خلال زيارة وفد من طلاب مركز اللغات للجامعة القاسمية ووفد من الطالبات كل على حدة لزيارة متحف الشارقة للخط، في إطار خطط الجامعة لتنمية تعلم اللغة العربية لدى الطلبة الدارسين بالجامعة والذين ينحدرون من أكثر من 60 دولة.

رافق الطلبة كل من المحاضرين بالمركز أحمد الدّماطي ومحمد الجالي والدكتور منصور مضوي وشيماء تميم.

وتعرف الطلبة خلال الزيارة على أقسام متحف الشارقة للخط والورش التدريبية المصاحِبَة والمنعقدة في ساحة المتحف، بمشاركة جهات ومؤسسات تعليمية وثقافية عديدة بالدولة.

واستمتع الطلبة باللوحات الخطية لأسمائهم والتي كتبها لهم الخطاط رضا جمعة في جناح ورشة الخط.