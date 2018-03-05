ندوة دولية في "أميركية الشارقة" حول آخر تطورات هندسة الميكاترونيكس

الشارقة 24:

افتتحت الجامعة الأميركية في الشارقة، الأحد، ندوة دولية في هندسة الميكاترونيكس وتطبيقاتها، تستمر 3 أيام، ويتم خلال الندوة، في نسختها الـ 11، بحث آخر التطورات في هذا المجال الهندسي الهام الذي يغطي الدمج المتناغم للهندسة الميكانيكية مع الإلكترونيات والتحكم الذكي وتصميم وتصنيع المنتجات والعمليات الصناعية.

وتهدف الندوة التي ينظمها برنامج هندسة الميكاترونيكس في الجامعة إلى الاستجابة للحاجة المتزايدة لهندسة الميكاترونيكس في المنطقة، وإلى توفير منتدى للمهندسين ومدراء التقنية من الصناعة والقطاع الأكاديمي للاجتماع ومناقشة التوجهات الهندسية الجديدة وتأثيرها على التطوير التقني في المنطقة.

وافتتح الندوة الدكتور بيورن شيرفيه، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، مرحباً بالحضور، وقال، "لقد تطور مجال الميكاترونيكس بشكل كبير خلال السنوات الـ 14 الماضية منذ بدء تنظيم هذا المؤتمر من قبل أعضاء هيئة التدريس من برنامج هندسة الميكاترونيكس للدراسات العليا في أميركية الشارقة."

"ويقدم هذا المؤتمر كل عام، الفرصة للتعلم عن أحدث الأبحاث والابتكارات في التكنولوجيا الجديدة أياً كانت في التشغيل الآلي أو الروبوتات أو إنترنت الأشياء، وستسمعون خلال الندوة عن أحدث المفاهيم الجديدة والمقترحات من قبل خبراء من مختلف دول العالم."

وشمل المتحدثون الرئيسيون لهذا العام الأستاذ سجال داس دانيال رئيس قسم علوم الحاسوب في جامعة ميتسوري للعلوم والتكنولوجيا في الولايات المتحدة، والأستاذ جيف شاما من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، وشملت مواضيعهم "العيش الذكي: الحدود المقبلة" و"الخوارزميات الموزعة لأنظمة الروبوتات المتعددة."

ورحب الدكتور ريتشارد شيب اويستر، عميد كلية الهندسة بالمشاركين قائلاً، "تعد هندسة الميكاترونيكس الأساس لجميع الأشياء المثيرة حالياً، فهي الدامج للهندسة الميكانيكية والهندسة الإلكترونية، والتي تعد المؤسس لعلوم الحاسوب التي تشمل أنظمة الإلكترونية الفيزيائية وإنترنت الأشياء والمدن الذكية، ونحن نتجه نحو تطور أبحاثناً من خلال هندسة الميكاترونيكس، والتي تعد المؤسس الرئيسي لكل هذا التطور."