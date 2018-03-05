جامعة الشارقة تحظى بتقييم يعزز مكانتها بين الجامعات النظيرة عالمياً

الشارقة 24:

حققت جامعة الشارقة أداءً عالمياً متميزاً ضمن عدة فئات للتقييم بحصولها على تقدير النجوم الخمسة في مجالات التدريس، والبعد العالمي، والمرافق الجامعية، والمسؤولية الاجتماعية، والشمولية، إلى جانب حصولها على تقدير النجوم الأربعة في مجال فرص العمل المتاحة، وهو ما أعلنته مؤسسة "كواكواريلي سيموندس" (Quacquarelli Symonds) المختصة بالتقييم العالمي للجامعات، وذلك بإعلان نتائج هذا التقييم Audit QS-Stars المستقل، الأحد، لأداء الجامعات والذي أجرته خلال شهر يناير 2018، ضمن حفل نظمته جامعة الشارقة للإعلان عن نتائج التقييم هذه حضره سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والسيد أشوين فرناندز المدير الإقليمي لمؤسسة كيو إس في الشرق الأوسط، كما حضره نواب المدير وعمداء الكليات وعدد كبير من رؤساء الأقسام الأكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بالجامعة.

وأكد سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي أن مشاركة جامعة الشارقة في تقييم Audit QS-Stars يُعد جزءاً من التزام الجامعة برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، والمتمثلة بتحقيق التميز في تصميم وتقديم البرامج التعليمية على مستوى الجودة والبرامج البحثية ذات القيمة العلمية المؤثرة، بالإضافة إلى الخدمات المجتمعية المستهدفة.

وأضاف: أن نتائج تقييم QS-Stars عن جامعة الشارقة هي شاهد على التزامها بالعديد من المؤشرات الإيجابية، منها المحافظة على موقع الصدارة العلمية لتخريج الموهوبين والمؤهلين على المستويين الوطني والعالمي والقادرين على أداء الأدوار الفعالة والحيوية من خلال تخصصاتهم المهنية. وتوفير المرافق والمنشآت التعليمية والترفيهية والطبية والخدمية المتميزة وبأحدث التقنيات لكي تخدم طلبتها وأعضاء هيئتيها التدريسية والإدارية. وطرح برامج تعليمية وبحثية ذات بُعد عالمي تخدم كافة المعنيين على المستوى الدولي. وكذلك إحداث تأثير إيجابي قوي في خدمة المجتمع والاهتمام بالاستدامة البيئية وتوفير الفرص المتكافئة للحصول على التعليم العالي والتدريب بمستويات رفيعة الجودة.

ورفع مدير الجامعة أسمى معاني التهنئة والتبريكات بنتائج تقييم QS-Stars، بهذا الإنجاز المميز إلى رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مؤكداً أن هذه النتائج سوف تساعدنا في إلقاء الضوء على مجالات التميز لدينا وتعريف المجتمعات المحلية والعالمية بها، كما تساعدنا أيضاً في تحديد المجالات التي تستوجب مزيداً من التحسين. مؤكداً على أن هذه اللحظات توثق محطة أخرى من الإنجازات البارزة في مسيرة جامعة الشارقة.

من جانبه أكد المدير الإقليمي لمؤسسة QS في كلمته أن هذا النوع من التقييم للمؤسسات التعليمية يتيح مجموعة واسعة من المعايير التي تمكنهم من عرض مجالاتهم المتميزة، وعليه فقد تم تقييم جامعة الشارقة من خلال أدائها في ثمانية مجالات مختلفة منها التدريس، فرص العمل المتاحة، البحث العلمي، البعد العالمي، المرافق الجامعية، المسؤولية الاجتماعية، الشمولية.

وفي ختام الحفل أكد الأستاذ الدكتور محمد المعالج مدير مكتب العلاقات الدولية، أن النتائج التي حققتها جامعة الشارقة اليوم هي ثمرة الجهود التي كرسها كل فرد من أفراد أسرتها نحو التميز الأكاديمي، كما يُعد هذا الإنجاز تأكيداً للتطور المستمر الذي تشهده جامعة الشارقة في مجالات التميز المختلفة، مؤكداً بأن الجامعة ستستفيد من هذه النتائج لتكون أساساً لمزيد من التقدم.