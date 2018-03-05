جمعة الماجد يلتقي وفداً من طلاب جامعة الغرير

الشارقة 24:

التقى سعادة جمعة الماجد رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، السبت، وفداً من طلاب وطالبات الدراسات العليا من كلية القانون في جامعة الغرير برئاسة عميد الكلية الدكتور نجيب عبد الوهاب.

تهدف الزيارة إلى التعرف على مركز جمعة الماجد ودوره في نشر العلم والثقافة، كما تهدف إلى البحث عن المراجع والمصادر التي تتعلق بالقانون، وتهم الطلاب وتعينهم في دراستهم وأبحاثهم.

تحدث جمعة الماجد بعد ترحيبه بالطلاب عن نشأة المركز وتطوره في ظل القيادة الحكيمة التي كان لها دوراً كبيراً في دعمه ليصبح مركزاً ثقافياً عالمياً متميزاً، مستذكراً ونحن في عام زايد دور المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد في تسهيل جمع صور المخطوطات التي كانت نواة لانطلاق المركز في خدمة الثقافة والتراث، كما وجه الطلاب نحو الاهتمام بالتعليم.

وقد زار الطلاب أقسام المركز واطلعوا على المخطوطات الأصلية والمصورات، والمكتبات الخاصة، والمعمل الرقمي، ثم توجهوا إلى قاعة المطالعة وخدمات الباحثين من أجل البحث عن المصادر المتعلقة بالدراسات القانونية.