فروع جامعة الشارقة تنظم مؤتمر "السياحة تنمية مستدامة" بخورفكان

الشارقة 24:



تستعد فروع جامعة الشارقة لتنظيم مؤتمرها الدولي الأول، بعنوان "السياحة تنمية مستدامة"، والذي سيُعقد خلال الفترة من الرابع والعشرين إلى الخامس والعشرين من شهر أبريل القادم، وذلك بفرع الجامعة بمدينة خورفكان.



وصرح الأستاذ الدكتور عدنان سرحان مساعد مدير الجامعة لشؤون الأفرع، وعميد كلية المجتمع ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أن المؤتمر يستمد أهميته من الموضوعات والقضايا التي سوف تتم مناقشتها في جلسات المؤتمر العلمية، ومحاوره المختلفة، وكذلك استضافة مجموعة من المتحدثين والباحثين المهتمين بمجال السياحة، وتأثيراتها الاقتصادية من مختلف دول العالم، مؤكداً على أهمية قطاع السياحة الحيوي بالنسبة للدخل القومي والمجتمعات المحلية، كما يهدف لدراسة الطرق العلمية السليمة لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع، والتعرف على أفضل الممارسات العالمية فيه، والعمل على وضع أطر ومتطلبات تعزيز قطاع السياحة.



من جانبه أشار الدكتور إبراهيم المنصوري، النائب الأكاديمي لمساعد المدير لشؤون الفروع بفرع خورفكان، ورئيس لجنة المؤتمرات بالفروع، أن المؤتمر سوف يتناول خمسة محاور علمية مهمة، وهي المحور الشرعي، والمحور القانوني ثم محور العلوم الاجتماعية والمحور الإعلامي والاتصال، والمحور الاقتصادي.