جامعة الشارقة تنظم مهرجان "فن وابتكار"

الشارقة 24:

افتتح الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، يرافقه الدكتور محمود درابسة، عميد شؤون الطلاب مهرجان "فن وابتكار" ضمن مشاركة المرسم الجامعي في عمادة شؤون الطلاب في شهر الإمارات للابتكار، بهدف حث الطلبة على البحث عن أفكار ابتكارية إبداعية في مجال الفنون.

شاركت في المهرجان مجموعة كبيرة من طلبة جامعة الشارقة وفنانان من خارج الدولة، بجانب طلبة خمس جامعات مختلفة وهم: الجامعة القاسمية، وجامعة عجمان، وجامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا، وكلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في دبي، والفنان المصري جورج صبحي والفنانة التايلاندية سريرات سوم أون.

وصرح الأستاذ الدكتور محمود درابسة، أن الابتكار ليس قاصراً على مجالات العلوم فقط، و لكن أيضاً في الفنون تظهر كل يوم تقنيات وأساليب جديدة مبتكرة.