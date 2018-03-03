جامعة الشارقة تبحث التعاون في "علوم الفضاء والفلك" مع "ولاية جنوب أستراليا"

الشارقة 24:

استقبل سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة وفداً رفيع المستوى من حكومة ولاية جنوب أستراليا، برئاسة آنا فيديليز، نائب القنصل العام والمفوض التجاري بالقنصلية الأسترالية العامة في دبي، وضم الوفد السير أنجوس هوستن، المشير الجوي، ورئيس قوات الدفاع الأسترالية سابقاً، والمبعوث الخاص للتجارة والاستثمار بحكومة ولاية جنوب أستراليا حالياً، ونيكولا ساسانيلي مدير المركز الصناعي للفضاء بحكومة ولاية جنوب أستراليا، كما كان في استقبال الوفد من جامعة الشارقة الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، ومات أياسدون، نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية.

في بداية اللقاء، رحب مدير الجامعة بسعادة نائب القنصل والوفد المرافق، ثم قدم نبذة عن جامعة الشارقة من كليات وبرامج أكاديمية ومهنية وبرامج دراسات عليا، كما قدم نبذة عن مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وكيف تحول من مجرد حلم إلى واقع فعلي برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، وكيفية استخدام المركز لإمكاناته لخدمة العملية التعليمية وخدمة المجتمع.

ناقش الوفد خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون مع جامعة الشارقة في مجال دراسات الفضاء والفلك، من خلال فتح آفاق للتعاون مع المركز الصناعي للفضاء بحكومة ولاية جنوب أستراليا في مجال التدريب الفضائي والبحوث المتعلقة بمجالات الفضاء، وتبادل الطلبة، وحضور المؤتمرات، وفي نهاية اللقاء ناقش الطرفان إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مستقبلاً لرسم وتحديد سبل التعاون والعمل على تفعيلها بشكل عملي يخدم أهداف الطرفين.