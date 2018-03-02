لبنى القاسمي تشهد ختام مهرجان جامعة زايد السينمائي

الشارقة 24:

أشادت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، رئيسة جامعة زايد، بمهرجان جامعة زايد السينمائي للشرق الأوسط والدور الريادي الذي يلعبه، منذ انطلاقه قبل تسع سنوات، في حشد جهود طلبة مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي وشحذ إبداعاتهم لتطوير صناعة سينمائية طلابية بأيدي الطلبة أنفسهم، حيث يزدهي هذا المهرجان بشعاره الذي يحمله في كل دوراته منذ بدأ وهو "من الطلبة إلى الطلبة".

ونوهت بأن كثيراً من الأفلام التي شاركت في دورات المهرجان السابقة شارك بها صانعوها أيضاً في مهرجانات سينمائية عالمية بعد تخرجهم، الأمر الذي يساهم في تنمية وإبراز جيل جديد من السينمائيين الشباب العرب ودفع تجاربهم إلى الظهور واتخاذ مواقعهم في صناعة السينما العربية.

جاء ذلك، في تصريحات لمعاليها خلال الاحتفالية الختامية للدورة التاسعة للمهرجان التي أقيمت مساء الأربعاء في "معرض 421" بأبوظبي، حيث قامت معالي الشيخة لبنى القاسمي، بتوزيع جوائز المهرجان على الفائزين.

ونوهت معالي الشيخة لبنى القاسمي، بالمستوى الفني والثقافي والتقني للأفلام الفائزة بجوائز الدورة التاسعة للمهرجان، من بين 145 فيلماً تقدمت للمشاركة من 14 دولة، وكذلك الأفلام التي صعدت إلى القائمة القصيرة ثم إلى نهائيات المسابقة.

وأعربت معاليها، عن شكرها لرعاة المهرجان، مثمنة في الوقت نفسه الجهود التي قامت بها الجامعات الممثَّلة فيه لتحفيز مواهب طلبتها وإبداعاتهم، ومثنية على الروح التعاونية الكامنة وراء هذا كله والتي تعزز الشراكة بين التعليم وصناعة السينما وتُعلي قيم الإبداع والابتكار.

وعُرِضت خلال الحفل مقتطفات من الأفلام الفائزة، جرى بعدها توزيع الجوائز على عشرة فائزين. وتوزعت هذه الجوائز، من حيث الدول بواقع خمسة من الإمارات، وفيلمين من مصر، وفيلم واحد من كل من لبنان والعراق وفلسطين.

واستحدث المهرجان لهذه الدورة جائزة باسم "عام زايد"، وفازت بها الطالبة حورية المفلاحي من جامعة زايد، وهي جائزة خاصة جداً تحتفي بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ويصور الفيلم الفائز شخصية المغفور له الشيخ زايد في عيون الناس الذين تأثروا بأعماله ومناقبه، وحصلت الفائزة على مبلغ 10000 درهم للتبرع بها للأعمال الخيرية التي يختارها على شرف الذكرى المئوية لميلاد القائد المؤسس الشيخ زايد آل نهيان "طيب الله ثراه".

حضرت الاحتفالية سعادة مريم المهيري، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية بأبوظبي وشركة "تو فور54"، الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وباربارا ليف سفيرة الولايات المتحدة الأميركية بالدولة، وباتريشيو فوندي سفير الاتحاد الأوروبي بالدولة، وفرانك مولين سفير هولندا بالدولة، وتوبي هوارد مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والدكتور رائد الألوسي سفير العراق بالدولة.