الجامعة القاسمية تنظم ورشة حول وسائل السلامة من الحرائق

الشارقة 24:

تزامناً مع اليوم العالمي للدفاع المدني، والذي يصادف 28 فبراير من كل عام، نظمت عمادة شؤون الطالبات بالجامعة القاسمية، الأربعاء، وبالتعاون مع الدفاع المدني بالشارقة، ورشة تدريبية لشرح متطلبات السلامة لمواجهة الحرائق عند حدوثها وطرق الوقاية منها.

وجرى خلال الورشة العملية شرح أهم الإرشادات ومتطلبات السلامة الواجب الإلمام بها لمواجهة الحرائق عند حدوثها، وطرق الوقاية منها والتعرف على استخدام أجهزة إطفاء الحريق بمختلف أنواعها.

وتلقت الطالبات تدريباً حول كيفية التعامل مع الحرائق وطرق الإنقاذ، وشرحاً مفصلاً لمكونات سيارة الإطفاء وطريقة استخدام أنبوب الإطفاء، وكيفية إجراء عملية التبريد، بالإضافة إلى مهارات وأساليب الإطفاء والإخلاء واحتواء الحريق قبل وأثناء اندلاعه لحين وصول رجال الإطفاء.

وأشاد الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، بتعاون الإدارة العامة للدفاع المدني مع عمادة شؤون الطالبات في تنفيذ الورشة التدريبية.