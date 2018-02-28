"مؤتمر التعليم الأول" يبحث آليات جديدة لتطوير التعليم المدرسي والجامعي

الشارقة 24:

شهد كل من معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد، ومعالي المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم، انطلاق فعاليات مؤتمر التعليم الأول اليوم الأربعاء، بعنوان "إرث زايد: عقول متقّدة لغد أفضل" بمقر جامعة زايد بدبي.

وحضر المؤتمر، الذي يقام على مدى يومين، كل من سعادة الدكتورة كريمة مطر المزروعي المدير التنفيذي لقطاع التعليم المدرسي بالإنابة، وسعادة رابعة السميطي الوكيل المساعد لقطاع تحسين الأداء، وسعادة الدكتور دحّام العاني ممثل صاحب السمو الأمير تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأستاذ الدكتور هنري العويط مدير عام مؤسسة الفكر العربي، والدكتورة رنا تميم عميدة كليّة التربية بجامعة زايد، والدكتورة هنادا طه أستاذة بكلية التربية بجامعة زايد ومديرة مشروع "عربي 21".

ويندرج المؤتمر في سياق الفعاليات التي تقام في إطار "عام زايد" معنوناً بشعار "إرث زايد"، احتفاءً بالذكرى المئوية لميلاد باني الدولة ووالد الأمة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وسيركز على تطوير التعليم المدرسي والجامعي، وتحسين مناهج وطرق تلقين اللغة العربية بشكل خاص، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الفعال للأستاذ والمعلم والتحديات التي يواجهها في أداء دوره التدريسي والتربوي.

وأعرب معالي المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم عن دعمه اللامتناهي لمثل هذه المبادرات التي تأتي بأساليب جديدة تحاكي طرق التعليم المتقدمة قائلاً: "إن التعاون مع جامعة زايد وكلية التربية يشكل مثالاً ناصعاً وملهماً للتعاون البناء، والذي يضيف لبنة في مسيرة إعداد الكوادر التدريسية المستقبلية، ليس فقط بإيجاد معلمين مختصين في المواد التي يدرسونها، وإنما أيضاً معلمين يتميزون بالتعاطف والشغف والالتزام تجاه تلامذتهم".

وأضاف: "يشكل المؤتمر منصة للباحثين والقادة والتربويين والمعلمين وأساتذة التعليم العالي للتعاون وتبادل الخبرات، ولاستكشاف أفضل الممارسات المبتكرة لخلق بيئات تعليمية ناجحة".

وقال الأستاذ الدكتور هنري العويط مدير عام مؤسسة الفكر العربي: "تأتي مشاركة المؤسسة في هذا المؤتمر بهدف تكريم مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" على أرض دبي المضيافة والعامرة، وفي رحاب الجامعة التي تحمل اسمه وتفخر بأنها مؤتمنة على إرثه، "إرث زايد" كما سعينا إلى تسليط الضوء على مختلف المشاريع التربوية التي أطلقتها بتوجيه من رئيسها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ومجلس أمنائها، والرامية إلى دفع عملية الإصلاح التربوي والتعليمي، وأبرزها مشروع "عربي 21: الإسهام في تطوير تعلم اللغة العربيّة وتعليمها" الذي يأتي بالشراكة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بهدف تأهيل اللغة العربية للاستجابة لتحديات القرن الواحد والعشرين وإلى إعداد مستخدميها لمواكبة متطلباته، إضافة إلى مشروعي "تمام: التطوير المستند إلى المدرسة" و"الشراكة من أجل الإنماء التربويّ: تربية 21".

وقالت سعادة الدكتورة كريمة مطر المزروعي المدير التنفيذيّ لقطاع التعليم المدرسيّ بالإنابة: "بناءً على بحوث ودراسات تم إجراؤها مؤخراً تبين أن قطاع التعليم يتطلب عدد أكبر من المعلمين ذو كفاءات معينة لتلبية المتطلبات التعليمية التي ترنو إليها الخطة المستقبلية 2030، بشكل يتناسب مع رؤية الدولة التعليمية والتي تقوم على أهمية غرس سمات محددة في الطالب ضمن المدرسة الإماراتية، بحيث يكون ملماً بأحدث التقنيات بشكل فاعل ويكون ثنائي اللغة معتزاً بهويته، لذلك علينا أن نغرس هاته السمات وغيرها في معلمينا المستقبلين ليكونوا أفضل رسول لرسالتنا التعليمية".