الجامعة القاسمية تحتفل باليوم العالمي للغة الأم

الشارقة 24:

احتفل مركز اللغات بالجامعة القاسمية باليوم العالمي للغة الأمِّ، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بالجامعة والطلبة، في مسرح الجامعة.

أقيم الاحتفال تحت شعار "في اليوم العالمي للغة الأم تجمعنا أمُّ اللغات"، ويأتي في إطار احتفال الأمم في الحادي والعشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للغة الأم.

وشهد الحفل تقديم فقرات متنوعة بهذه المناسبة التي تُعزِّز الوَعي بالتنوُّع اللغوي والثقافي وتعكس تعدُّد اللغات الأمّ لطلاب الجامعة القاسمية وتُثري هذا التنوُّع بالاهتمام بالعربيَّةِ وعلوم الشريعة.

أشرف على الحفل الأستاذ الدكتور حسن الملخ، المشرف على مركز اللغات، كما تعاونتْ عمادة شؤون الطلاب، وإدارات الإعلام، والتقنية، والخدمات بالجامعة في ترتيبات الحفل وإجراءاته التنظيمية.

وأشاد الأستاذ الدكتور حسن الملخ بالجهود المبذولة من قبلِ طلبة مركز اللغات ومشاركتهم في الفعاليات التي تنظمها الجامعة، والتي تعتبر تحدياً حقيقياً لتعلم اللغة العربية.

كما أشار إلى أنّ الجامعة القاسمية تضم مئات الطلاب متعددي المشارب الثقافية واللغوية من قرابة الـ 70 دولة، ويجمعهم حبُّ العربية، وعلوم الشريعة الإسلامية السمحة.