"صندوق الوطن" و"أميركية الشارقة" يتعاونان لدعم البحث العلمي

الشارقة 24:

أبرم صندوق الوطن الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الجامعة الأميركية في الشارقة، لاستكشاف فرص التعاون والعمل المشترك لتعزيز التنسيق وتطوير ودعم التعاون الأكاديمي والبحث العلمي، والمساهمة في دعم عجلة الابتكار وتطوير المهارات في مجال الأبحاث التطبيقية.

وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم خلال اجتماع عقد في المقر الرئيسي للجامعة بالشارقة، بحضور الدكتور بيورن شيرفيه، مدير الجامعة، ومحمد تاج الدين القاضي مدير صندوق الوطن.

وتنص مذكرة التفاهم على تفعيل التعاون بين الطرفين في مشاريع الابحاث التطبيقية التي تدعم تطوير العلوم والتكنولوجيا في عدد من القطاعات الحيوية، وتشتمل أيضاً على تعزيز التعاون في البرامج التعليمية والتدريبية التي من شأنها المساهمة في تحسن قدرات الابحاث التطبيقية لدى طلبة الجامعة، وتتضمن المذكرة قيام الصندوق بتوفير الدعم لبرنامجين في الأبحاث تقودهما كوادر ومواهب إماراتية، وهما برنامج بحث تطبيقي لمعالجة المياه، إلى جانب برنامج بحث تطبيقي في قطاع الدفاع.



تنظيم يوم للتوعية يركز على الصحة والبيئة

وعلى صعيد متصل، وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، نظمت الجامعة يوم التوعية السنوي، في المركز الطلابي الثلاثاء، وتم خلال هذا اليوم الذي شاركت فيه 18 هيئة حكومية وخاصة، تسليط الضوء على عدد من القضايا الصحية والاجتماعية والبيئية والسلامة.

وحضر الحدث، الذي نظمه قسم خدمة المجتمع من مكتب شؤون الطلبة، مجتمع الجامعة من طلبة وأساتذة وإداريين وعائلاتهم، وطلبة من مختلف مدارس الدولة، وجمهور زائر.