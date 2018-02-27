اعتماد جامعة زايد مركزاً لمنح شهادة "محلل مالي معتمد"

الشارقة 24:

تم اعتماد جامعة زايد مركزاً أكاديمياً في أبوظبي ودبي، لمنح شهادة "محلل مالي معتمد"، CFA، وذلك من قِبَل معهد CFA، الذي تأسس عام 1962 وتتوزع مكاتبه في كل من نيويورك وولاية فرجينيا بالولايات المتحدة، إلى جانب كل من لندن وهونغ كونغ ومومباي، وهو رابطة عالمية للعاملين في مجالات الاستثمار تضع معايير التميز في هذه الصناعة.

جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامه سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد في فرع الجامعة بأبوظبي، لوفد من المسؤولين بالمعهد، برئاسة نيل غوفيير رئيس العلاقات الجامعية، بحضور الدكتور بول ويليامز عميد كلية الإدارة بالجامعة وعدد من الطالبات.