جامعة الشارقة تكرم أعضاء الهيئة التدريسية

الشارقة 24:

أقام معهد القيادة الأكاديمية في التعليم العالي بجامعة الشارقة حفل تكريم لـ 69 عضواً من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، كانوا قد أنهوا عدة ورش عمل أكاديمية في مجال تكنولوجيا التعليم وطرق التدريس والإدارة الاستراتيجية خلال شهر فبراير الجاري.

حضر حفل التكريم سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، ونائبه للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ، والأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، والأستاذ الدكتور عدنان إبراهيم سرحان، مساعد مدير الجامعة لشؤون الأفرع وعميد كلية المجتمع، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية.

يأتي تنظيم ورش العمل هذه في مجال تكنولوجيا التعليم وطرق التدريس والإدارة الاستراتيجية، ضمن استراتيجية جامعة الشارقة، والتي تهدف إلى مواكبة التقدم المتسارع في هذا المجال وضمان تطبيق أفضل طرق التدريس والتعلم الحديثة لتعزيز جودة مخرجات العملية التعليمية في الجامعة.



خلال حفل التكريم، أكد مدير الجامعة على أهمية تطوير العملية التعليمية من خلال التخلي عن طرق التدريس التقليدية وتبني طرق تعليم وتعلم حديثة والعمل على استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لصالح العملية التعليمية لمواكبة التقدم السريع الذي يشهده العلم بصفة مستمرة في مجال طرق التدريس ثم بين مدير الجامعة فلسفة الجامعة في جعل الطالب مركز العملية التعليمية.

من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور إبراهيم كامل مدير معهد القيادة الأكاديمية في التعليم العالي، أنه تم تنفيذ 3 ورش عمل خلال فبراير الجاري، كانت الأولى باللغة العربية بعنوان الأستاذ "الجامعي المتميز"، وشارك بها 34 عضواً من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة، بالإضافة إلى ورشتين باللغة الإنجليزية إحداهما عن استخدام أنظمة إدارة التعلم الذكية كوسيله فعالة للتفاعل والتواصل بين الأستاذ والطلبة بمشاركة 12 مشاركاً، أما الورشة الثالثة فكانت موجهة إلى رؤساء الأقسام الأكاديمية وعمداء الكليات بعنوان: "فنون القيادة والإدارة الاستراتيجية للوحدات الأكاديمية".