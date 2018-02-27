جامعة الشارقة تنظم معرضاً خيرياً لبيع الكتب المستعملة

الشارقة 24:

افتتح الدكتور حسين المهدي عميد الخدمات الأكاديمية المساندة بجامعة الشارقة المعرض الخيري الثاني للكتب والأدوات المستعملة، والذي نظمته إدارة المكتبات بجامعة الشارقة للعام الثاني على التوالي، بهدف توفير كتب علمية وأكاديمية مستعملة، ويخصص عوائد بيعها لدعم الجمعيات الخيرية والعمل الخيري.

صرحت بذلك الأستاذة نادية مسعود مديرة مكتبات جامعة الشارقة، وأشارت إلى أنه يتم تجميع الكتب الدراسية والعلمية والثقافية المستعملة من طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وإعادة بيعها مرة أخرى بأسعار رمزية لتحقيق الاستفادة القصوى منها، ومساعدة الطلبة غير القادرين على شرائها، مع التبرع بالعائد المتحصل من البيع للجهات الخيرية.

وشهد المعرض الحالي إقبالاً كثيفاً من طلاب الجامعة، كما شهد زيادة واضحة في عدد الكتب المعروضة للبيع وتنوعها حسب المضمون، كتب عربية وأجنبية، كما أنها تشمل العديد من التخصصات الأكاديمية والثقافية.