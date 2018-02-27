سيف بن محمد القاسمي يفتتح معرض التثقيف البيئي بالجامعة القاسمية

الشارقة 24:

افتتح الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير المدينة الجامعية بالشارقة، الإثنين، معرض التوعية البيئية تحت شعار "بيئتنا مسؤوليتنا"، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلبة بالجامعة القاسمية لمدة يومين بمقرها، بحضور الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية وعدد من مسؤولي وممثلي الجهات المشاركة – شركة الشارقة للبيئة "بيئة" وبلدية دبي وبلدية الشارقة إلى جانب عدد من الأكاديميين.

وعقب الافتتاح قام الشيخ سيف بن محمد القاسمي والدكتور رشاد سالم بجولة في أرجاء المعرض اطلعا على مشاريع بلدية الشارقة المتميزة، كمشروع قطار البلدية التوعوي ومشروع المجسمات المصنعة من مواد معاد تدويرها ومشروع الكشك الشمسي ومشروع المقعد الذكي في الحدائق ومشروع المشتل الذكي، كما زار جناح شركة "بيئة" التي عرضت نماذج متميزة، كما تفقد جناح بلدية دبي التي عرضت مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات ومشروع واحة الاستدامة الذكية.

وفي ختام الجولة قام الشيخ سيف بن محمد القاسمي يرافقه سعادة مدير الجامعة بتكريم الجهات المشاركة في المعرض، كما قدمت الجامعة القاسمية هدية تذكارية للشيخ سيف القاسمي، تقديراً لحضوره ودعمه للأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة.