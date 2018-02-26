مدير جامعة الشارقة يلتقي أعضاء مجلس الطلاب

الشارقة 24:

التقى سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة بأعضاء مجلس الطلاب في الجامعة، بحضور الأستاذ الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب، والدكتور هشام عبد الحليم مسؤول الأنشطة الطلابية.

تحدث مدير الجامعة خلال هذا اللقاء عن أنشطة الجامعة وبرامجها العلمية والتطويرية في مختلف المجالات، كما تناول استراتيجية الجامعة بخصوص البحث العلمي وخدمة المجتمع، ودعم الأنشطة اللاصفية للطلبة، كما وضح دور الجامعة في تنمية المجتمع من خلال الشراكة مع دوائر حكومة الشارقة بخصوص تأهيل الموظفين غير الجامعيين للوصول بهم إلى درجات ومهارات علمية وعملية أعلى لينعكس ذلك على أدائهم في العمل الإداري.



وقد طلب مدير الجامعة من مجلس الطلبة أن يتعرفوا على احتياجات زملائهم من الطلبة ورفعها إلى عمادة شؤون الطلاب، بهدف العمل على إيجاد أفضل السبل لحلها في إطار خدمة الطلاب ومراعاة ظروفهم المختلفة سواءً كانت أكاديمية أو اجتماعية أو علمية أو إرشادية.

وبين مدير الجامعة حجم المنح والخصومات التي تقدمها الجامعة لطلبتها بتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، مؤكداً بضرورة تعزيز سمعة الجامعة ومكانتها العالمية، والتعاون مع رابطة الخريجين في شرح أهداف الجامعة وخططها التطويرية للوصول إلى المكانة العالمية المنشودة، مبيناً مكانة الجامعة القوية وبرامجها المتعددة لمختلف الدرجات العلمية وسعيها إلى فتح فروع لها في مدن إمارات الدولة.

ثم استمع مدير الجامعة في نهاية اللقاء إلى آراء أعضاء المجلس، وكذلك إلى كلمة عميد شؤون الطلاب حول الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال الأنشطة اللاصفية.