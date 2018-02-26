جامعة الشارقة و"شبكة حماية الطفولة" تبحثان التعاون

الشارقة 24:

استقبل الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، وفداً من شبكة الشارقة لحماية الطفولة، تأتي الزيارة في إطار بحث سبل التعاون بين جامعة الشارقة وشبكة الشارقة لحماية الطفولة لتدريب العاملين والمتطوعين في مجال الطفولة، وبناء قدراتهم المعرفية والمهنية، بحضور الأستاذ الدكتور حسين العثمان القائم بأعمال عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

تضمن الوفد أعضاء مجلس أمناء شبكة الشارقة لحماية الطفولة، الأستاذة عائشة عبد الله بن علي، والأستاذ محمد علي الغزال، والأستاذ محمد مبارك الغفلي، كما تضمن الوفد الأستاذة موزة محمد السويدي أمين سر مجلس أمناء الشبكة، والأستاذة شيخة عبد الرحمن المظلوم سكرتير الشبكة.

في بداية اللقاء، رحب الدكتور صلاح طاهر بالوفد معرباً عن استعداد جامعة الشارقة للتعاون مع الشبكة، مشيداً بثقة المؤسسات المحلية بجامعة الشارقة ومؤكداً أن جامعة الشارقة شريك مجتمعي فعال لجميع المبادرات التي من شأنها نشر الثقافة المجتمعية في مجال حقوق الطفل وحمايته.

خلال اللقاء قدم وفد شبكة الشارقة لحماية الطفولة، نبذة عن الشبكة من حيث الرؤية والرسالة التي تعمل بموجبها، والأهداف التي تعمل على تحقيقها، حيث تعمل على تعزيز التعاون بين المؤسسات في مجال حماية الطفل، وبناء القدرات المعرفية والمهنية للعاملين والمتطوعين في مجال حماية الطفل وتطوير أدائهم وفقاً لأفضل الممارسات، بجانب تطوير أداء المؤسسات العاملة في المجال، ورفد المكتبات العلمية بالبحوث والدراسات لتطوير مجال حماية الطفولة، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الطفل بشكل عام وأمنه بشكل خاص، والمساهمة في مراجعة التشريعات لضمان حماية الطفل.