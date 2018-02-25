400 طالب ضمن "يوم الفيزياء المفتوح" بأميركية الشارقة

الشارقة 24:

شارك أكثر من 400 من طلبة المدارس الثانوية، من 14 مدرسة من مدارس "شراكة" في يوم الفيزياء المفتوح للجامعة الأميركية في الشارقة، والذي انعقد في حرم الجامعة مؤخراً.

وهدف الحدث إلى إظهار المتعة في تعلم الفيزياء للطلبة، مع توفير الفهم الأساسي لهم حول كيفية عمل معظم الأشياء من حولنا.



وكانت الجامعة قد وقعت على اتفاقيات تعاون مع عدد من المدارس، في الدولة، ضمن برنامج "شراكة".



وشمل اليوم المفتوح للفيزياء، والذي نظمته إدارة الاستقطاب والقبول بالتعاون مع قسم الفيزياء في كلية الآداب والعلوم بالجامعة، مسابقات، ومشاركات تفاعلية ومحاضرات عامة، مع عروض حية ومعرض لمشاريع الفيزياء التي صنعتها الفرق المشاركة من مدارس "شراكة".

ورحب الدكتور علي الناصر، رئيس قسم الفيزياء، بكلية الآداب والعلوم في الجامعة بطلبة المدارس الثانوية المشاركين بيوم الفيزياء المفتوح قائلاً، "شهد يوم الفيزياء السنوي في نسخته الرابعة، مشاركة عدد كبير من الطلبة من مدارس "شراكة"، ويهدف هذا الحدث إلى تشجيع الطلبة ورفع مستوى الوعي لديهم حول أهمية دراسة العلوم وفي الأخص علوم الفيزياء، ويتوافق ذلك مع توجه دولة الإمارات نحو العديد من المبادرات حيث هنالك حاجة لخريجي علوم الفيزياء في مجالات عديدة مثل قطاع الفضاء."