جامعة الشارقة تطلق برنامج الماجستير في القانون الجوي والفضائي

الشارقة 24:

ضمن استراتيجية جامعة الشارقة لطرح برامج أكاديمية تعمل على تلبية تنمية المجتمع وأسواق عمله، أعلنت جامعة الشارقة عن طرح برنامج الماجستير في القانون الجوي والفضائي، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، والذي يعد البرنامج الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

أعلن عن ذلك، سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الجامعة، بحضور سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وليلى حارب المهيري المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية بالهيئة العامة للطيران المدني، وسالم الشامسي، فهد الريس، وسعيد المهيري من الهيئة العامة للطيران المدني، والأستاذ الدكتور بشار ملكاوي عميد كلية القانون في جامعة الشارقة، والدكتور محمود فياض الأستاذ المشارك في كلية القانون، والدكتورة إيمان نابوش الأستاذ المساعد في القانون التجاري والجوي بكلية القانون.

وأكد الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة على أهمية هذا البرنامج للدولة، التي قال بأنها أولت مجال الفضاء والفلك أهمية قصوى وسبقت العديد من الدول بدخول ميادين الفضاء بشكل قوي جداً، متفوقة بذلك على الكثير من الدول المتقدمة الأخرى، وأضاف أن جامعة الشارقة أصبحت الآن من كبرى الجامعات على مستوى الدولة والمنطقة المحيطة، وذلك من حيث عدد الطلبة الملتحقين بها، والبرامج الدراسية المعتمدة التي تطرحها، بالإضافة إلى المجموعات البحثية ومراكز التميز المتنوعة فيها، كما أكد أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، يوجه دائماً بطرح البرامج الدراسية التي تحتاجها أسواق العمل لتلبية حاجتها على المستوى المحلي و الإقليمي.

وأضاف مدير الجامعة أن أهمية البرنامج، تأتي من التقدم الهائل الذي يشهده العالم في مجال استكشاف الفضاء والأقمار الصناعية، مما دفع دول العالم للتزاحم فيما بينها لحجز موقع جيد لها في الفضاء نتيجة انتشار أشلاء الأقمار الصناعية، وأضاف أن البرنامج تم اعتماده أكاديمياً من وزارة التربية والتعليم وسوف تسعى الجامعة للحصول على الاعتماد الدولي، وأضاف أن الدراسة في البرنامج سوف تبدأ في سبتمبر 2018، وسيعمل البرنامج على حل مشكلة قلة الكفاءات المتخصصة في هذا المجال، نظراً لتميزه بالجمع بين أكثر من تخصص مثل: القانون وعلم الفلك والفضاء والأمن والاقتصاد وغيرها، وهو ما يعرف بالبرامج متعددة التخصصات التي تسعى الجامعة لطرحها في الوقت الحاضر بالتعاون مع الجامعات العالمية نظراً لأهميتها.

من جانبه، أكد سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وجامعة الشارقة تعمل على دعم وتطوير الموارد البشرية المتخصصة في مجال الطيران المدني على المستوى المحلي والدولي، من خلال التعليم الجامعي بما يعزز النمو الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في الدولة، وتحقيق رؤية استراتيجية بغية الوصول إلى أعلى مستويات التميز في مجالات العلوم الحديثة، بهدف مواكبة كافة التطورات التي يشهدها قطاع الطيران المدني المتغير، ويأتي دعم الهيئة للبرنامج، باعتبارها الجهة المختصة بالجوانب الرقابية والتشريعية لقطاع الطيران المدني، ووضع وتنظيم البرامج التدريبية المتعلقة بالطيران المدني، حيث يعد هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى الدولة و منطقة الشرق الأوسط، وسيعمل على دعم القطاع بتمكين القوة البشرية العاملة فيه من الإلمام بقوانين الطيران والفضاء للمحافظة على مصالح الدولة ودعم موقع الدولة الريادي في قطاع الطيران المدني.

وقال الأستاذ الدكتور بشار ملكاوي عميد كلية القانون: "إن البرنامج يتميز بعدم وجود نظير له ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة بل حتى في الدول العربية جميعاً، فهو يلبي حاجة ملحة وندرة من الخريجين المتخصصين في قطاع الطيران والفضاء، ويأتي انطلاق البرنامج في مكانه الطبيعي، حيث يوجد بدولة الإمارات العربية المتحدة أكبر المطارات العالمية وشركات الطيران المعروفة عالمياً وإقليمياً، مثل شركة طيران الاتحاد وطيران الإمارات والعربية للطيران، كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في مجال علوم الفضاء من خلال إطلاق عدة أقمار اصطناعية ومشروع مسبار المريخ وغيرها من الأنشطة."