جامعة الشارقة تنظم ورشة "فن التواصل مع الآخرين" لتنمية مهارات الطالبات

الشارقة 24:

ضمن سلسلة برامج وفعاليات "أنتِ غالية" التي تهدف إلى تنمية مهارات الطالبة الجامعية، نظم قسم الأنشطة الطلابية في عمادة شؤون الطالبات بجامعة الشارقة ورشة عمل بعنوان "فن التواصل مع الآخرين"، قدمها الدكتور عبد الله المطيري أستاذ علوم الجينات المساعد بكلية العلوم في جامعة الشارقة.

وتضمنت الورشة عدداً من المحاور منها: ما هو التواصل، أهمية التواصل الإنساني، قوانين الاتصال الفعال، كيف تدخل قلوب الآخرين، كيف تجعل الآخرين يفعلون ما تريد، ما هي مهارات التحدث والإقناع.

والجدير بالذكر، أن برنامج أنت غالية يقوم بتنمية المهارات القيادية للطالبات، وتطوير الذات وإنماء مهارات التواصل من خلال تقديم برامج وورش عمل ودورات تدريبية، بالإضافة إلى المحاضرات التي تنمي مهارات الطالبات بمختلف المراحل العمرية والدراسية.