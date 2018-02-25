جمعية الإمارات للإبداع تنظم ورشة "تنمية روح الإبداع" لطلبة الجامعة القاسمية

الشارقة 24:

في إطار فعاليات "شهر الإمارات للابتكار"، نظمت جمعية الإمارات للإبداع لطلبة الجامعة القاسمية ورشة عمل بعنوان "تنمية روح الإبداع"، قدمها خبير التدريب وتطوير الموارد البشرية والابتكار أحمد عبد الله النقبي.

وتأتي ورشة العمل في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الثنائي التي وقعتها الجامعة القاسمية مع جمعية الإمارات للإبداع في ديسمبر الماضي، وتتضمن تعاون الجانبين في طرح وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل في مجالات الإبداع والابتكار، وتبادل ونشر البحوث والدراسات العلمية، والاستشارات الخاصة بدعم وتمكين المواهب والإبداعات الوطنية في مجتمع الدولة، والاستفادة من الخبراء والباحثين لدى الطرفين في هذا المجال.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور الرئيسية، منها الإيجابية، أسرار الإبداع، القدوة الحسنة، ممكنات الإبداع، هرم ماوسلو للاحتياجات في تطوير الذات، صفات الأشخاص المبدعين، العادات الثمانية لاستيفن كوفي، الفرق بين الذكاء والإبداع، مهارات الإبداع والتفكير، بالإضافة إلى عدد من التمارين والألعاب الإبداعية.



وتطرق المحاضر إلى طرق المحافظة على السعادة من خلال القواعد الذهبية وهي: ترك المشاكل الشخصية خارج العمل، تخصيص ركن خاص للإلهام، اختيار الأصدقاء الإيجابيين، تنظيم الغذاء، تنظيم العمل، تحديد الأولويات، ممارسة الرياضة بشكل مستمر، القناعة والرضا بالقدر وعدم الحسد.