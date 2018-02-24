70 جهة حكومية وخاصة في المعرض المهني بجامعة زايد

الشارقة 24:

افتتح سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، المعرض المهني السنوي 2018، الذي أقامته جامعة زايد تحت شعار "استشراف المستقبل"، بمشاركة 70 جهة ومؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة.

حضر الافتتاح، الذي جرى في الصالة المركزية "أتريوم" بفرع الجامعة في دبي، الدكتورة ماريلين روبرتس نائبة مدير الجامعة والدكتورة فاطمة الدرمكي عميدة شؤون الطلبة وفتحية الخميري مديرة إدارة الحياة الطلابية وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالجامعة وعدد من الطالبات.

وقام سعادة مدير الجامعة بجولة في أنحاء المعرض، اطَّلع خلالها على أجنحته وما وفرته المؤسسات والجهات المشاركة فيه من فرص وبرامج تدريبية ووظيفية، كما ناقش القائمين على الأجنحة حول الإنجازات التي يمكن تحقيقها من خلاله.

واستهدف المعرض دعم التوطين وتوفير فرص التوظيف والتدريب الحالية والمستقبلية لطلبة الجامعة، من خلال استقطاب العديد من الهيئات والدوائر والشركات التي تحرص على طرح برامجها في مختلف التخصصات وتوفير مجالات لخريجي الجامعة وطلبتها للالتقاء المباشر بممثليها والتعرف على الآفاق الوظيفية الجديدة والتطورات المتلاحقة في سوق العمل.

وصرح الدكتور المهيدب بأن المعرض يجسد اهتمام الجامعة بتشجيع طلبتها وحفزهم على استكشاف طاقاتهم وتسخير مهاراتهم وقدراتهم بالطرق السليمة، للمشاركة في تحقيق الأجندة الوطنية والرؤى الثاقبة التي أرستها القيادة الرشيدة، بهدف الارتقاء بالوطن والمواطن.

وأضاف أن المعرض يشكل حلقة وصل منهجية بين المرحلتين الأكاديمية والعملية، ويساهم في رفد المسيرة المهنية للطلبة، حيث يتيح لهم فرصاً تدريبية واسعة أثناء الدراسة تؤهلهم لاستكشاف خياراتهم ومساراتهم المهنية في مرحلة ما بعد التخرج.

وأشاد بالتزام المؤسسات بالمشاركة السنوية في المعرض، قائلاً: إن هذا يدل على أن خريجي جامعة زايد الذين التحقوا بسوق العمل في السنوات السابقة أظهروا أنهم مؤهلون على نحو جيد ومزودون بكفاءات مهنية عالية وملتزمون بمسؤولياتهم، وهو ما نحرص عليه وننشده من خلال مناهجنا الأكاديمية والتدريبية.

ونوه بتنوع الجهات المشاركة في المعرض من مختلف قطاعات الأعمال والمؤسسات التعليمية والتدريبية، موضحاً أن ما يتم عرضه من برامج تدريبية وأكاديمية متنوعة التخصصات إلى جانب فرص العمل، يفتح عيون الطلبة على مستقبلهم ويساعدهم على رسم مسارات مهنية مدروسة بعناية من خلال معرفة ميدانية بآفاقها.

وأضاف أن مثل هذه الفعاليات تساهم أيضاً في تعزيز سعي المؤسسات إلى استقطاب عدد كبير من خريجي وخريجات جامعة زايد للعمل بإداراتها وكذلك طلبة المراحل النهائية بالجامعة للحصول على فرص التدريب لديها نظراً للتميز العلمي الذي يتمتع به خريجوها وخريجاتها من تحصيل دراسي ومهارات تقنية، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل دائماً على تعزيز العلاقات والتواصل مع هيئات المجتمع المختلفة لتحقيق استراتيجية الجامعة في توظيف خريجيها.

من جهته، قال راشد الشامسي مدير مكتب الإرشاد المهني بالجامعة قائلاً: "إننا نسعى دائماً لتطوير المعرض في كل سنة، ونضيف إليه في كل دورة منصات جديدة، كما نوسع مجالات العرض لتستوعب كل التخصصات الجامعية المتوفرة لدينا في الجامعة، وكل هذه العوامل تعزز نجاح المعرض واستمراره كحدث سنوي يترقبه الطلبة ويستفيدون منه في رسم مساراتهم المهنية وتحديد تطلعاتهم المستقبلية، كما أن العديد من الخريجين يحصلون على فرص مباشرة للعمل والتدريب من خلال هذا المعرض.

وقالت نورا العلوي، من خريجي كلية علوم الاتصال والإعلام، وهي حالياً خبيرة استشارية في مؤسسة إرنست ويونغ متعددة الجنسيات، إن العمل في القطاع الخاص ساعدها على تنمية قدراتها وشجعها على خوض ميادين جديدة لم تكن في حساباتها من قبل، حيث تمكنت من تطوير مهاراتها في تكنولوجيا استخراج البيانات من جميع أجهزه الكمبيوتر المسجلة والأجهزة النقالة باستخدام معدات متقدمة للمساعدة في تحديد ورصد مئات الملايين من قواعد البيانات في الوقت المناسب.

وطرح بنك عجمان في المعرض ثماني وظائف شاغرة في فرعه الرئيسي كما تلقى 30 طلباً للعمل، وكشف ممثله في المعرض عن سعيه لاستقطاب موظفين في مجالات المالية والمحاسبة وتقنية المعلومات.

وخلال المعرض وقعت جامعة زايد اتفاقيتي عمل، الأولى مع قسم المسؤولية المجتمعية لمؤسسة مجموعة الأهلي القابضة بغرض تمكين الطالبات وتطوير مهاراتهن في هذا المجال، حيث قالت لينا حوراني، مدير قسم المسؤولية المجتمعية بالمجموعة:" نهدف من خلال هذا التعاون إلى تطوير قدرات الشباب والشابات لكي يصبحوا رواداً وقادة اجتماعيين من خلال تدريبات نوفرها لهم داخل الدولة وخارجها، بهدف تنمية مهاراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تساعدهم على بناء مشاريعهم الاجتماعية الخاصة التي تحقق لهم عائداً مادياً ومعنوياً في آن.

أما الاتفاقية الثانية فكانت مع شركة إنترنز مي، حيث قالت كارولينا رويز نائبة المدير، إنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم توجيه الخرجين والطلبة إلى منصتنا الإلكترونية للحصول على شواغر للتدريب وتطوير المهارات الاحترافية، باعتبارنا همزة الوصل بين الشركات الرائدة في المنطقة من جهة والطلبة من جهة أخرى.