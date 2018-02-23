"البلدية" و"هندسة" جامعة الشارقة تناقشان مشروع تخرج

الشارقة 24:

استقبلت بلدية مدينة الشارقة 13 طالباً وطالبة من الطلاب المقدمين على مشاريع التخرج في كلية الهندسة المدنية بجامعة الشارقة، وذلك في إطار التعاون المثمر بين البلدية والجامعة، وتعزيز العلاقات بين الجانبين القائمة على ترسيخ وتطوير التعليم وأساسيات البحث العلمي التطبيقي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتم خلال الزيارة، مناقشة أحد مشاريع التخرج الذي تم اختياره من بين 3 مشاريع، تم طرحها من قبل وفد البلدية الذي قام مؤخراً بزيارة لجامعة الشارقة، حيث تم مناقشة معايير التصميم لهذا المشروع الذي هو عبارة عن مبنى مكون من طابق أرضي وطابقين سرداب و10 طوابق مكررة، وتعرف الطلبة على معايير التصميم والاشتراطات المعتمدة لدى بلدية مدينة الشارقة من خلال هذا المشروع.

وأكدت المهندسة سليمة عبد الله سالم رئيس قسم التعديلات الهندسية، أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون والتفاهم بين البلدية وجامعة الشارقة، وبموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها في وقت سابق بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، والاستفادة من الخبرات ومعرفة الاشتراطات الفنية والخدمات التي تقدمها بلدية مدينة الشارقة، خصوصاً في قطاع الهندسة والمباني والتي يولي طلبة كلية الهندسة اهتماماً كبيراً بها باعتبارها لبنة أساسية يستندون إليها للانطلاق في حياتهم العملية بعد تخرجهم، وأن يكونوا ملمين إلماماً شاملاً بمختلف هذه الاشتراطات والمعايير المعتمدة لدى البلدية.

وبدوره، أعرب وفد طلبة الجامعة، عن سعادته لما تلقاه من معلومات قيمة ومفيدة سيحتاجون إليها على المدى البعيد خلال عملهم، مشيراً إلى أن البلدية لا تألو جهداً في تقديم الدعم الكامل للطلبة وخدمة الأبحاث العلمية والباحثين والمجتمع ككل.