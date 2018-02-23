محمد بن حميد القاسمي يفتتح مهرجان الجامعة القاسمية للثقافات

الشارقة 24:



افتتح الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، فعاليات مهرجان الجامعة القاسمية للثقافات في نسخته الثانية، تحت شعار "في قلوب العالم يا زايد"، بهدف تسليط الضوء على تعدد الثقافات والحضارات التي تحتضنها الجامعة، والتي زادت عن 60 دولة.



حضر الافتتاح، سعادة كل من الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، ومحمد ذياب الموسى المستشار التربوي بالديوان الأميري لحاكم الشارقة، وسلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، وجمال الطريفي عضو مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من كبار الشخصيات والسفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة.



وبعد قص شريط الافتتاح، تفقد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، أجنحة المهرجان التي خصصت للتعريف بعادات وثقافات دول طلبة الجامعة، حيث استعرض الطلاب المعالم التي تمثل بلدانهم، من أزياء ومأكولات شعبية وعروض فلكلورية.



وعزز المهرجان، رؤية الجامعة القاسمية، التي خطها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، في الانفتاح على الآخر واحترام الاختلافات الثقافية.



واطلع الشيخ محمد بن حميد القاسمي، على قدمه الطلبة من تسليط للضوء على إنجازات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومساهماته الخيرية في دولهم.



وأعرب مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، عن سعادته بحضور المهرجان، مشيداً برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، وحرصه على أن تكون الجامعة منارة للعلم والحضارة والانفتاح على الآخر، وتحقيق التقارب الإنساني بين الشعوب والحضارات المختلفة، ممثلاً في الطلبة المنتسبين للجامعة.



من جانبه، أشار الدكتور رشاد سالم، إلى أن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة، لتلبية تطلعات واحتياجات طلبتها، ودعم مسيرتهم الأكاديمية، مؤكداً حرصه على تعزيز التفاعل والتواصل بينهم.



بدوره، أبدى سلطان مطر بن دلموك إعجابه بفكرة المهرجان، وبمستوى التنظيم المتكامل لتعزيز الانفتاح على الآخر، واحترام الفروقات الثقافية، ونشر تعاليم الإسلام السمحة في التقارب بين الثقافات.



وعبرت الطالبة فاطمة شي يوان من جمهورية الصين، عن شكرها لإدارة الجامعة في تنظيم المهرجان، للتعريف بعادات بلادها وثقافتها وحضارتها، فيما أشار الطالب الهندي راشد فالكي إلى حرصه على التعريف بثقافة بلاده، وتسليط الضوء على مآثر الشيخ زايد في الهند.