"كلية آل مكتوم بإسكتلندا" تحتفل بتخريج الدورة 25 الجمعة

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية تحتفل كلية آل مكتوم للتعليم العالى في دندي بإسكتلندا، الجمعة، بتخريج الدفعة الـ 25 لبرنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة "برنامج الاعتماد الأكاديمي"، بحضور سعادة ميرزا الصايغ رئيس مجلس أمناء الكلية وسعادة بوب دنكن عمدة مدينة دندى ومدراء ومسئولو الجامعات والكليات المشاركة ولورد ايلدر مستشار الكلية.

شارك في الدورة التي بدأت فعالياتها في5 فبراير الحالي 53 طالبة من جامعات الإمارات وزايد والشارقة وأميركية الشارقة والجامعة البريطانية بدبي وكليات التقنية وكلية الدراسات الإسلامية والعربية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وجامعة المالايا الماليزية، بالإضافة إلى 5 منتسبات من وزارة الداخلية.