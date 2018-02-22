عبد العزيز النعيمي يشيد بابتكارات طلبة جامعة الشارقة

الشارقة 24:

استقبل سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، الشيخ الدكتور عبد العزيز النعيمي، يرافقه السيد ديونيسيو كاردوسو عضو مجلس السياحة في جزر الأزور، اللذان زارا، الأربعاء، مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة، بهدف الاطلاع على ابتكارات طلبة جامعة الشارقة المختلفة، التي تهدف إلى تنمية الوعي البيئي والحفاظ على البيئة وابتكار سبل جديدة لخدمة المجتمع، وأبدى الشيخ النعيمي إعجابه بابتكارات ومبادرات طلبة الجامعة في ضوء أسبوع الابتكار بإمارة الشارقة.

وخلال الجولة، تعرف الشيخ النعيمي على مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، ومبادراته العلمية التي تدعم الابتكار في مجال علوم الفضاء والتوعية العلمية والبيئية وتجول بمعرض "الكون في القرآن الكريم"، وأكد إعجابه بالعمل والتقنية التي تمكن الزوار من التعرف عليها وعلى نظريات نشأة الكون ونهايته، كما حضر سعادة الشيخ النعيمي عرضاً للكواكب والنجوم في القبة السماوية بمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.