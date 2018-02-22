لبنى القاسمي: الإمارات نموذج حضاري للانفتاح الفكري والتعايش الثقافي

الشارقة 24:

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد أن دولة الإمارات باتت نموذجاً حضارياً يُحتذى به في الانفتاح الفكري القائم على التعايش بين الثقافات والأديان والمعتقدات، موضحة أن فلسفة الدولة في هذا الإطار تستند إلى العقيدة الإسلامية ودستور الإمارات العربية المتحدة وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وهي تعتبر أساساً لمجتمع الإمارات وتتضمن تراثه الذي ينسجم مع الطبيعة البشرية والقيم المشتركة للإنسانية.

وقالت معاليها خلال استقبالها وفداً من أساتذة وطلبة المعهد الكاثوليكي بباريس برئاسة لودوفيك دانتو - عميد كلية القانون الكنسي: "إننا في بلدنا الذي يحتضن مجتمعاً متآلفاً من 200 جنسية ملتزمون بإرساء التسامح كمبدأ أساسي في الحياة والفكر ونشجع المنتمين إلى مجتمعات المغتربين المقيمين والعاملين في الدولة على اختلاف أصولهم ومعتقداتهم للقيام بدورهم في مساعدتنا على دعم مجتمعنا المتسامح".

وقد زار الوفد، الذي ضم 47 أستاذاً وخريجاً ودارساً، حرمي جامعة زايد في أبوظبي ودبي، بتنسيق من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث حضر ورش عمل وشارك في حوارات مع أساتذة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تناولت مواضيع في القانون والتنوع العرقي والديني في الإسلام وألقت الضوء على آلية عمل الحكومة الرشيدة في ترسيخ قيم التسامح وتعزيز استدامة السلام في الدولة، وتبادلوا الخبرات الأكاديمية في مجال التعليم الاجتماعي الديني.

وثمنت معالي الشيخة لبنى الدور الذي يقوم به المعهد الكاثوليكي الفرنسي في تعزيز الحوار بين الأديان، والذي برز بتوقيعه اتفاقية تعاون بهذا الشأن مع جامعة الأزهر بالقاهرة في العام الماضي، من خلال معهد العلوم واللاهوت الديني التابع له، والمتخصص في دراسة الإسلام، ويمثل معلماً بارزاً في خدمة الحوار بين الأديان.

ونوهت بوجود دير وكنيسة مسيحيين في جزيرة صير بني ياس بدولة الإمارات يؤرخان لمجموعات بشرية متعددة الديانات والثقافات استوطنت هذه الجزيرة خلال القرنين السابع والثامن الميلاديين، ويعدان شاهداً على التسامح والتبادل الحضاري، كما يعتبران دليلاً على وجود مجتمع مسيحي في صير بني ياس في ذلك الوقت، جنباً إلى جنب مع السكان المسلمين، ما يعكس روح التسامح الديني والتعايش السلمي السائدة بين الطوائف الدينية المتنوعة. وقد شجع الشيخ زايد، طيب الله ثراه، استمرار أعمال التنقيب والبحث والحفاظ على هذا الموقع العالمي الهام عقب الاكتشاف الأولي لتلك المنطقة.

ومن جهته، قال لودوفيك دانتو رئيس الوفد: "إن هدفنا من هذه الزيارة هو الاستماع إلى الآخر وفتح باب الحوار بين الأديان، لكي نفهم الإسلام بشكل أعمق ونعرف كيف تمكنت دولة تجمع كل هذا العدد من الجنسيات والأبعاد الدينية من المحافظة على التناسق والسلم المجتمعي بالرغم من المصاعب الجمة التي قد تنتج عن الاختلافات العرقية.

وأضاف إننا نتطلع من خلال هذا اللقاء إلى تكوين علاقات ومشاريع أكاديمية مشتركة بين معهدنا وجامعة زايد، لكي يكون هناك حوار مباشر بين الديانتين الإسلامية والمسيحية بشكل تعليمي سلس ومن خلال مناقشات بناءة تجيب على كل تساؤلات الطلبة من كلا الطرفين كما توضح الرؤية للجوانب المشتركة".

وأضاف قائلاً: "الوالد زايد، مثال يحتذى به، كرمز للإنسان الفذ الذي يحب الخير للجميع، وقد وحّد أبناء الإمارات على كلمة واحدة وفتح بابه للجميع من كافة أنحاء العالم لكي يعيشوا في ظل أمان واستقرار هذا البلد الجميل".

من جهة أخرى، تناولت ورش العمل التي حضرها الوفد في حرمي جامعة زايد بكل من أبوظبي ودبي عدداً من القضايا، حيث قدم د. سعيد البوسكلاوي أستاذ الحضارة الإسلاميّة في جامعة زايد باللغة الفرنسيّة الورقة الرئيسيّة حول "التنوّع الثقافي في الإسلام" أوضح فيها أنّ دراسة الإسلام ليست موضوعاً سهلاً بل تحتاج إلى تكامل علوم كثيرة من أجل فهمه، مؤكداً أنه يدرس الإسلام، هنا، بوصفه مفهوما من جهة، وواقعاً تاريخيّاً من جهة ثانية، بعيداً تماماً عن الصورة النمطيّة التي تقدّمها بعض وسائل الإعلام عن "الإسلام" في العصر الحالي.