"أميركية الشارقة" تشارك في "نظام التصنيف العالمي للاستدامة"

الشارقة 24 – وام:



تشارك الجامعة الأميركية في الشارقة في البرنامج العالمي "أنظمة الاستدامة والتتبع والتقييم والتصنيف"، الذي تديره جمعية النهوض بالاستدامة في التعليم العالي الدولية، لتشجيع الاستدامة بجميع نواحي التعليم العالي.



سجل في البرنامج حتى الآن 850 مؤسسة للتعليم العالي حول العالم.



وأميركية الشارقة واحدة من الجامعات الرائدة في الاستدامة ففي عام 2010 أنشأت فريقاً متخصصاً للاستدامة لتعزيز هذه القيم، عبر دعم الأنشطة التي تشجع الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الإيجابية.



وقال جون كاتسوس رئيس مكتب الاستدامة في أميركية الشارقة، إن الجامعة أصبحت مؤسسة مشاركة في برنامج "أنظمة الاستدامة والتتبع والتقييم والتصنيف"، وتلتزم في السعي لأن تصبح أكثر جامعة ذات مجتمع مستدام في الدولة والمنطقة.