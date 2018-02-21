منافسات قوية في مهرجان الأسر الرياضية بجامعة الشارقة

الشارقة 24:



تحت رعاية وبحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة نظم قسم النشاط الرياضي بعمادة شؤون الطلاب بجامعة الشارقة، مهرجاناً للأسر الرياضية لطلبة كليات الجامعة وفرعها بخورفكان.



كما حضر المهرجان الأستاذ الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب وبمشاركة عدداً من عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بالجامعة، شملت المنافسات مجموعة من الألعاب الرياضية، منها كرة القدم، والسلة، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة، والبليارد، والشطرنج، والكاراتيه، والقوة البدنية، حيث شهدت كافة المباريات منافسة قوية وحماساً من الطلاب للفوز بالمراكز الأولى.



وخلال حفل إعلان النتائج وتكريم الفائزين رحب الأستاذ الدكتور محمود درابسة بسعادة مدير الجامعة على رعايته ودعمه المتواصل لكافة الأنشطة الرياضية في الجامعة والتي تساهم في التنشئة البدنية والصحية السليمة للطلاب بما يساهم في النهاية بالارتقاء بالمستوى العلمي لهم، كما قدم الشكر إلى السادة عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية لحرصهم على المشاركة مع أبنائهم الطلاب وتحفيزهم على الفوز.



ووسط هذه الأجواء الحماسية تفضل الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي بتكريم المشاركين، وتوزيع الكؤوس والميداليات على الطلاب والفرق الفائزة في المباريات التي أشرف على تنظيمها الكابتن صلاح العامري رئيس قسم النشاط الرياضي بالوكالة، ومدربي الفرق الرياضية بالمجمع الرياضي للطلاب.



وجاءت نتائج الفرق الجماعية كالتالي، في كرة القدم فاز فريق كلية طب الأسنان بالمركز الأول، وفريق كليات فرع خورفكان بالمركز الثاني، وفريق كلية المجتمع بالمركز الثالث، كما جاءت نتائج منافسات كرة السلة في المركز الأول فريق كلية إدارة الأعمال، وفي المركز الثاني فريق كلية المجتمع، وفي المركز الثالث فريق كلية الاتصال. وفي مسابقة الكرة الطائرة فاز فريق الأمن الجامعي بالمركز الأول، وفريق كلية الهندسة بالمركز الثاني، وفريق كلية إدارة الأعمال بالمركز الثالث.



وأسفرت نتائج منافسات الألعاب الفردية بفوز الطالب ناصر راشد من فرع خورفكان بالمركز الأول في منافسات الشطرنج، ومحمد مروان من كلية الهندسة بالمركز الثاني، وأحمد الحبشي من كلية الطب بالمركز الثالث.



وفي منافسات تنس الطاولة فاز الطالب صلاح الدين عبد الحميد من كلية الهندسة بالمركز الأول، ومحمد حازم من كلية الهندسة بالمركز الثاني، وفي منافسات البليارد، فاز طارق سرحان بالمركز الأول وأحمد ماهر من كلية الهندسة بالمركز الثاني، ووليد محمد من فرع خورفكان بالمركز الثالث.



أما نتائج منافسات القوة البدنية في الوزن الثقيل جاء في المركز الأول على صلاح طاهر، وفي المركز الثاني إسلام ممدوح، أما نتائج الوزن المتوسط فاز بالمركز الأول الطالب محمد أبو طاحون، وبالمركز الثاني محمد درويش وبالمركز الثالث محمد قيصر، وجاءت منافسات الوزن الخفيف في المركز الأول محمد كوثر، وفي المركز الثاني محمد سليمان، وفي المركز الثالث وديع محمد.



وفي منافسات أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة فاز الدكتور علي طهماز من كلية الهندسة بالمركز الأول في مسابقات الشطرنج، والدكتور بشار المؤمني بالمركز الثاني والدكتور معتصم الحمدان بالمركز الثالث، وفي نتائج البليارد فاز بالمركز الأول الدكتور ماهر عمر، وبالمركز الثاني دكتور خالد حمد، وبالمركز الثالث دكتور أحمد أمين.