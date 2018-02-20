جامعة الشارقة تعقد دورة تدريبة حول "محاكاة مفاعلات الطاقة النووية"

الشارقة 24:

استضاف قسم الهندسة النووية بكلية الهندسة في جامعة الشارقة دورة تدريبية تحت عنوان "تكنولوجيا مفاعلات الماء المضغوط في محطات الطاقة النووية باستخدام وحدات المحاكاة عالية الدقة"، افتتح الورشة سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، ونائبه لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب، يرافقهما الأستاذ الدكتور نضال هلال، عميد كلية الهندسة، والدكتور وليد متولى نائب العميد، والدكتور إياد القصير رئيس قسم الهندسة النووية، حيث بدأت الورشة، الإثنين 19 فبراير الجاري، وتستمر حتى الجمعة 23 فبراير الجاري.

تتناول الدورة التدريبية، من خلال التدريب على وحدات المحاكاة العالية الدقة، والتي تمثل وتحاكي غرف التحكم الحقيقية في المفاعلات النووية، والموجودة في جامعة الشارقة بشكل متفرد على مستوى المنطقة، حيث يتلقى المشاركون تدريباً شاملاً على فيزياء وتكنولوجيا مفاعلات المياه المضغوطة، وطرق تعزيز ودعم ثقافة الأمان النووي داخل المفاعلات النووية، كما تتناول الورشة المفاعلات النووية من حيث كيفية العمل وطرق الأمان المتبعة عند الاستخدام من خلال عمليات محاكاة للواقع الفعلي.

خلال الخمسة أيام، يتلقى المشاركون تدريباً نظرياً حول تقنيات مفاعلات الماء المضغوط، كما يتلقى المشاركون تدريباً لظروف التشغيل وسلامة المفاعلات في حالات الحوادث النووية، بجانب التعرف على طرق استجابة المفاعل في حالة فقدان أو توقف طرق التبريد، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات ومشاريع جماعية لضمان فهم المحتوى النظري.



كما تضمنت الدورة التدريبية زيارة ميدانية إلى محطة براكة للطاقة النووية في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي التابعة لشركة نواة ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بهدف الاطلاع على أحدث تقنيات المحاكاة، والتي تهدف إلى تحقيق أعلى معايير السلامة والأداء التشغيلي والحد من الآثار البيئية.

قدم الورشة الدكتور إينور جوتيريز من شركة تيكتاتوم بإسبانيا، والدكتور مساهيرو تاتسومي من شركة NEL باليابان، والدكتور وليد متولى نائب عميد كلية الهندسة في جامعة الشارقة، والدكتور فيكتور جيليت أستاذ مشارك في قسم الهندسة النووية، والدكتور دوني هارتانتو أستاذ مساعد في قسم الهندسة النووية، والدكتور بسام خويلة أستاذ مساعد في قسم الهندسة النووية أستاذ مشارك في قسم الهندسة النوية، والدكتور محمد زبير أستاذ مساعد في قسم الهندسة النووية و الدكتورة تاتيانا جيمريوفيك من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنمسا.