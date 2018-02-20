"الشارقة لعلوم الفضاء والفلك" ينظم ندوة "استكشاف الفضاء"

الشارقة 24:

عقد مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة، ندوة عن استكشاف الفضاء، بحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، ووفداً من جامعة طوكيو ومعهد تشيبا للتكنولوجيا باليابان، بهدف تبادل المعلومات والخبرات والتطوير في مجال استكشاف الفضاء، وبناء علاقات علمية وثيقة بين الإمارات العربية المتحدة واليابان.

حضر الندوة سعادة الأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والسيدة شيخة المسكري، الرئيس التنفيذي للابتكار في وكالة الإمارات للفضاء، والدبلوماسي السيد كوتارو سوزوكي، القائم بأعمال سفارة اليابان في الإمارات العربية المتحدة، وعدد من الأساتذة والباحثين من جامعة الشارقة ووكالة الإمارات للفضاء واليابان.



تناولت الندوة عدة مواضيع عن استكشاف الفضاء، وما يستجد في مجال علوم الفضاء والفلك من التقنيات والمشاريع ضمن إطار اتفاقية دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان للعمل والبحث المشترك في مجال استكشاف الفضاء، وكانت إحدى المشاريع التي قاموا بدراستها هي عملية البحث عن النيازك والحطام الفضائي في الدولة، عن طريق بناء شبكة أبراج لمراقبة الحطام الفضائي، والتي سيكون مقر أحدها في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بإمارة الشارقة.



وتحدث الأستاذ الدكتور معمر بطيب عن أهمية هذه الندوة لعرض المشاريع الجديدة التي تخوضها جامعة الشارقة بمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، في مجال استكشاف علوم الفضاء وأهمية تبادل الخبرات والمعلومات بين الأطراف الثلاث بهدف الوصول إلى اهتمامات مشتركة في هذا المجال.



كما ذكر الدكتور إلياس فرنيني، نائب مدير المركز لشؤون مرصد الشارقة والمختبرات، أن هذه المبادرة تتيح الفرصة لبحث اتجاهات التعاون مع وكالة الإمارات للفضاء واليابان في مشاريع الفضاء والفلك.

في حين أكدت السيدة شيخة المسكري على اهتمام الوكالة ببناء وتعزيز العلاقات الدولية في مجالات علوم الفضاء والابتكار، وشدة إعجابها بإنجازات اليابان في هذه المجالات.



ومن جانب الوفد الياباني، تحدث السيد كوتارو سوزوكي عن أهداف وطموح اليابان لطوير وترسيخ وجودهم الدولي في مجال استكشاف الفضاء، وعن إعجابهم بإنجازات الإمارات في هذا المجال، التي مكنتها أن تكون من أكثر الدول نشاطاً في بحوث ومشاريع الفضاء، وتحدث عن رغبة اليابان بجعل هذا التعاون بين جميع الأطراف أكبر، حيث أن نظرة دولة الإمارات العربية المتحدة المستقبلية وخططها في مجالات الفضاء حظيت باهتمام اليابان.