بحضور محمد بن حميد القاسمي

الجامعة القاسمية تطلق مهرجان الثقافات الخميس

  • الثلاثاء 20, فبراير 2018 في 8:53 ص
  • الشيخ محمد بن حميد القاسمي
    الشيخ محمد بن حميد القاسمي
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ينطلق، الخميس، مهرجان الجامعة القاسمية للثقافات، بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، وتحت شعار "في قلوب العالم يا زايد".
الشارقة 24:
 
بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، وتحت شعار "في قلوب العالم يا زايد"، ينطلق، الخميس، مهرجان الجامعة القاسمية للثقافات، بحضور مدير الجامعة وكبار الشخصيات والسفراء والقناصل.
 
ومن المقرر أن يشارك في الفعالية أكثر من 60 جنسية من طلبة الجامعة، يمثلون دولهم، ويبرزون ثقافاتهم.
 
وتم تخصيص جناح كامل لدولة الإمارات العربية المتحدة لتعريف طلبة الجامعة والزوار بتاريخ وتراث وحضارة الإمارات، ويتضمن ركناً متكاملاً عن الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لتسليط الضوء على إنجازات ومساهمات سموه الخيرية حول العالم.
 
كما وسيتم تقديم العروض الفلكلورية والتراثية على مسرح الفعالية الرئيسي، بالإضافة إلى ركن المأكولات المحلية والعالمية.