أساتذة وطلبة "أميركية الشارقة" يعرضون 7 مشاريع متميزة بأسبوع الابتكار

الشارقة 24:



يعرض عدد من أساتذة وطلبة الجامعة الأميركية في الشارقة، سبعة مشاريع متميزة، توفر حلولاً مبتكرة لمشاكل حقيقية، في أسبوع الابتكار 2018، الذي ينعقد حالياً في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك ويستمر حتى 21 فبراير 2018، وذلك كجزء من معرض الابتكار وريادة الأعمال، الذي تم تنظيمه ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار.



وقال الدكتور محمد الترهوني، نائب وكيل الجامعة الأميركية في الشارقة للدراسات العليا، نحن فخورون جداً بالمشاريع ذات الجودة العالية من طلبة وأعضاء هيئة التدريس في أميركية الشارقة والتي يتم عرضها خلال أسبوع الابتكار 2018.



وتوفر هذه المشاريع حلولاً مبتكرة لتحديات نواجهها في الحياة، مما يؤكد التزام الجامعة بتنفيذ الأبحاث المرتبطة بالمجتمع وإسهامها بتطوير اقتصاد قائم على المعرفة في الدولة.



وتتضمن المشاريع المطورة من قبل كليات الجامعة والمعروضة ما يلي:



- "فحص العوازل الكهربائية باستخدام طائرة بدون طيار والذكاء الصناعي" وهو مشروع طوره الدكتور أيمن الحاج والدكتور شايوك من قسم الهندسة الكهربائية بالتعاون مع طلبة القسم كل من: أنس محمد وعدنان شاهبوروالا، والمشروع يهدف إلى تصميم وتنفيذ طائرة من غير طيار تقوم بفحص العوازل الكهربائية، والطائرة مزودة بتقنية معالجة الصور والذكاء الصناعي لتحديد العوازل المحتاجة للغسيل.

- "تصميم هوائي عالي التردد لتصنيف التفريغ الجزئي في العوازل الورقية والزيتية" وفي هذا المشروع تم تصميم هوائي هيلبرت، تم بناؤه واختباره لقياس أنواع مختلفة من التفريغ الجزئي، وعلاوة على ذلك، تم استخدام نظام ذكاء اصطناعي للتمييز بين أنواع التفريغ الجزئي.

- "روبوت فحص خطوط الأنابيب" وهو مشروع يساعد على كشف التسريب في أنابيب النفط من خلال الدخول إليها، وهي المشاكل التي تواجهها صناعة النفط والغاز عندما تصبح خطوط الأنابيب معرضة للتسرب والفشل، وصمم من قبل الدكتور مأمون عبد الحافظ، أستاذ الميكانيك المشارك ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية والدكتور شيوك موكوبادهاي، أستاذ الهندسة الكهربائية المساعد، والدكتور محمد جرادات، أستاذ الهندسة الميكانيكية المشارك، ووسيم المصري، محاضر مختبر ودانيال وليد، خريج ماجستير هندسة المكياترونيكس من الجامعة الأميركية في الشارقة.



- " طائرة مروحية تعمل بالطاقة الهيدروجينية" وهي طيارة ذات مواصفات مبتكرة وصممت من قبل الدكتور محمد جاد الله من قسم الهندسة الميكانيكية وطلبته: سلطان بن هلال وعلي راشد وجون ميمبن "تقني".



- " مسبار رباعي لاستشعار الغازات من خلال قياس المقاومة الكهربائية المعتمدة علي درجه الحرارة"، وهو مشروع طوره الدكتور مهمت اغلمز من قسم الفيزياء والطالب محمد سعيد الغبرة، وقاموا بتطوير وحدة الكشف عن الغاز، وهي فعالة من حيث التكلفة ويمكن استخدامها في تطبيقات الاستشعار عن الغازات.



- "هلوو مورف ريدوكس" هو مشروع يتكون من 168 وحدة قاعدة متطابقة مترابطة بوحدات الاتصال المخصصة، ولكل منها زوايا فريدة مكونة حسابياً عن طريق النموذج البارامتري، استلهم هولو مورف ريدوكس من تصميم رون ريج باستخدام الانحناءات المتعددة وتصاميم باكمينيستر فولر الجيوديسية، وصممه الدكتور جريجورى توماس سباو من كلية العمارة والفن والتصميم والدكتور لي سو هوانج من جامعة فلوريدا، استشاري المشروع جيكوب مارسكو، والمشاركون بالمشروع بيوتر باسير وايوا سكروك وطلبة أميركية الشارقة المساعدون باسل الطاهر ومارك شحاتة وسعد بوجان ومريم الشوال وادوماس زين الدين وعبد الكريم عموراف.



- مشروع "ابتسم" المطور من قبل الدكتور عثمان طارق من قسم الهندسة الكهربائية وهو عرض تجريبي للتعرف على تعابير الوجه ويكشف الوجه ويتبع مسارات التعبير. التعبيرات المتتبعة ظهرت كإيجابية "ابتسامة"، وسلبية كمفاجئة ومحايدة "من غير ملامح".