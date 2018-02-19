جامعة الشارقة تستضيف معرض "ترانيم شرقية" للفنانة التشكيلية منى الخاجة

الشارقة 24:

تحت رعاية سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، افتتح الأستاذ الدكتور عبد الصاحب مهدي القائم بأعمال عميد كلية الفنون الجميلة والتصميم، معرض الألوان "ترانيم شرقية" للفنانة التشكيلية الإماراتية منى الخاجة، والذي نظمته كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة.

بحضور الدكتور محمد يوسف الأستاذ المساعد بالكلية والمنسق العام للمعرض وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بالكلية.



من جانبه، رحب عميد الكلية بالفنانة في هذا المعرض المميز، مشيراً إلى أن جامعة الشارقة تحرص دائماً على ربط كلياتها بالمجتمع، وأن الكلية تعد حاضنة لأعمال الفنانين والمبدعين، حيث يمكن للطلبة الاستفادة من خبراتهم، والتدريب على إنتاج أعمال فنية جديدة، متمنياً لها في ختام حديثه التوفيق والاستمرار في التعاون مع الكلية.



ضم المعرض الذي سيستمر على مدار أسبوع 15 لوحة فنية، عكست اهتمامات الفنانة بالمفردات التراثية وما خلفته الصناعات والحرف اليدوية باستخدام الألوان الزيتية وألوان الإكريليك.



أكدت الفنانة التشكيلية الإماراتية منى الخاجة: "اتجه باهتماماتي خلال مسيرتي الفنية إلى البحث عن القيم الإنسانية النبيلة المتجلية في النفس البشرية، وغالباً ما كنت أصورها باستخدام عناصر ومفردات التراث".