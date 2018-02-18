لبنى القاسمي: جامعة زايد ملتزمة بالمؤشرات الوطنية للتعليم

الشارقة 24:

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، رئيسة جامعه زايد، حرص الجامعة على تنمية علاقاتها مع المؤسسات الأكاديمية والثقافية وبيوت الخبرة في مختلف أنحاء العالم في مجالات البحوث والأنشطة الإبداعية وخدمات التوعية والتعليم المستمر، مشيرة إلى أن جامعة زايد تقوم بأدوار ملموسة في توفير القيادات التعليمية ونشر المعرفة في مجتمع دولة الإمارات، وكذلك من خلال المشاركة في الاهتمامات ذات الصلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال استقبال معاليها سعادة الدكتورة غايل هاتشينسون رئيسة جامعه كاليفورنيا-تشيكو، والوفد المرافق لها، بحضور سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد والدكتورة ماريلين روبرتس نائبة مدير الجامعة وعمداء الكليات، وذلك في فرع الجامعة بدبي.



ونوهت معاليها بالخطط الاستراتيجية لجامعه زايد التي تلتزم المؤشرات الوطنية للتعليم، موضحة أن "هذه المؤشرات طويلة الأجل، وتقيس نتائج الأداء في كل من الأولويات الوطنية، وهي بشكل عام تقارن في كل مرحلة التقدم الذي حققته دولة الإمارات في ضوء المعايير العالمية، وتخضع لمراقبة دورية من الحكومة لضمان الرضا عما تحقق أولاً بأول من رؤية الإمارات 2021".



وأكدت معاليها أن المكانة المتميزة التي تتمتع بها الجامعة في المنطقة تنبع من تفوقها الريادي في الابتكارات التعليمية والبحوث وتنميه القيادات الطلابية، وغيرها من العناصر الضرورية التي تخدم الاحتياجات المتغيرة للدولة وتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



وأوضحت أن جامعه زايد، التي تحمل باعتزاز اسم الرئيس المؤسس لدولة الإمارات، هي مؤسسة اتحادية توفر للمجتمع خريجين متميزين ثنائيي اللغة قادرين على الإسهام في مسيرة التنمية بجميع جوانبها وتحقيق أهدافها على مختلف الأصعدة.



وذكرت أن الخطط الاستراتيجية لجامعة زايد 2017-2021 تشمل إعداد خريجين مؤهلين في بيئة تعليمية داعمة للابتكار والإبداع، وتساعد في صنع التفوق الأكاديمي وبناء المهارات القيادية. كما تهدف هذه الخطط أيضاً إلى تعزيز الدور الريادي للجامعة في البحث والتطوير العلميين بطرق تسهم في الاقتصاد القائم على المعرفة، وكذلك إظهار التميز المؤسسي والأكاديمي من خلال برامج الاعتماد الوطنية والدولية، بالإضافة إلى ضمان توفير جميع الخدمات الإدارية الداعمة لتحقيق هذا كله، وفقاً لأسس الجودة والكفاءة والشفافية.

من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة هاتشينسون رئيسة الوفد الزائر علي اهتمام جامعة كاليفورنيا - تشيكو بتعزيز الاتصالات المباشرة مع العديد من المؤسسات الأكاديمية المرموقة مثل جامعة زايد، مشيرة إلى أن جامعة ولاية كاليفورنيا - شيكو، التي تأسست في 1887 ، قد خَرَّجت أكثر من 135 ألف طالب وطالبة حول العالم وتضم حالياً 17,800 طالباً وطالبة، وهي تحتل المرتبة الـ 37 في قائمة الجامعات والكليات الإقليمية بغرب الولايات المتحدة لعام 2018.



وفي ختام اللقاء، صحبت معالي الشيخة لبنى القاسمي الوفد الزائر في جولة على حرم جامعة زايد في دبي.