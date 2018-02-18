جامعة الشارقة و"الشارقة الخيرية" تتعاونان في نشر ثقافة التطوع والابتكار

الشارقة 24:

بادرت جامعة الشارقة بتوقيع مذكرة تفاهم مع جمعية الشارقة الخيرية لتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات المشتركة، وقعها عن جامعة الشارقة مديرها سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، وعن جمعية الشارقة الخيرية سعادة عبد الله سلطان بن خادم عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي، بحضور الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية.

جرت مراسم التوقيع بمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.



بحضور سعادة خولة الملا رئيسة المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة، وسعادة عبد الله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع بجامعة الشارقة.



من جانبه، أكد سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي أن تعزيز ترابط جامعة الشارقة مع مختلف مؤسسات المجتمع المحيط وهيأته الحكومية منها والخاصة، يشكل أحد أهم الأهداف التي وضعها للجامعة رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عندما أسسها قبل عقدين من الزمن تعزيزاً للتنمية والتطوير.



وأضاف: "تأتي أهمية هذا التعاون بالنسبة لجامعة الشارقة لكون جمعية الشارقة الخيرية باتت مضرب مثل على المستوى المحلي والإقليمي في العمل الخيري والإنساني ونشره على مختلف المستويات، وفي ذلك تجربة ذات شأن كبير وهام يمكن الاستفادة منها على نحو عام، ويمكن بالتالي تغذيتها بالدراسات والأبحاث العلمية التي قد تحتاجها الجمعية لتوسيع آفاق فعلها الخيري وترسيخ مكانته".



تقتضي بعض بنود الاتفاقية بتحقيق هذا التعاون من خلال قطاع البحث العلمي وطلبة الدراسات العليا في تقديم الدراسات والاستشارات الخاصة بالمشاريع الخيرية المستدامة التي تخدم نشاط الجمعية في مختلف ميادين فعلها الخيري، وكذلك التعاون في تنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية التي تناقش وتستعرض أحدث التطورات وأفضل الممارسات في مجال العمل الخيري والإنساني، وكذلك تنظيم البرامج وعقد الدورات التدريبية وورش العمل المتقدمة لمنتسبي الجمعية ودعم وتطوير المرافق العامة والبرامج الإلكترونية التي تحتاجها وغير ذلك من مجمل أشكال التعاون.



من جانبه، صرح سعادة عبد الله سلطان بن خادم أن الجمعية تولي طلاب العلم اهتماماً بالغاً وتحرص على تقديم كافة أنواع الدعم للدارسين من الطلبة، وأكد أن اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع جامعة الشارقة تعد نافذة لطلبة الجامعة الراغبين بالتطوع والمشاركة المثمرة في تطوير أنشطة الجمعية واتساع رقعتها، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز ثقافة الرعاية وزيادة الوعي المجتمعي بجانب نشر ثقافة التطوع والعمل الإنساني في المجتمع وخاصة بين الطلبة، وحثهم على الابتكار فيه من خلال الانخراط في برامج التطوع والأنشطة الخيرية التي تنفذها الجمعية داخل الدولة وخارجها.



وأضاف بن خادم: "أن الاتفاقية تهدف إلى تجسيد معنى التكاتف وروح التعاون والعطاء بين أفراد المجتمع من خلال تعويد النشء على التفاني في البذل والعطاء، إلى جانب تبادل خبرات الطرفين في النشاط الخيري والتعاون المشترك في تقديم الخدمات الطبية للأسر المحتاجة داخل الدولة، من خلال الإمكانات المتوفرة لدى الجامعة كالعيادات المتنقلة عيادة الأسنان والعيادة الطبية"، مشيراً إلى أن الجمعية تمضي في طريق الابتكار وسوف تعمل الشراكة مع الجامعة إلى تمكين الطرفين من استحداث مشاريع خيرية جديدة إلى جانب المشاريع التي يجرى تنفيذها بشكل متواصل على مدار العام.