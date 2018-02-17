جامعة الشارقة تعرض مشروع "مبرد محرك السيارة" في شهر الابتكار

الشارقة 24:

ضمن مشاريع جامعة الشارقة في شهر الإمارات للابتكار بالشارقة، يعرض جناح الجامعة مشاريع وأفكار ومبادرات متنوعة للطلاب النصيب الأكبر فيها، من بينها مشروع التخرج "مبرد محرك السيارة "، المقدم من قبل المهندسة أمل محمد القايدي وزميلتيها ضحى زياد ودومي سالم.

وأوضحت المهندسة القايدي، أن المشروع استغرق ليرى النور نحو عام كامل وبدأ العمل به كفكرة منذ مارس العام الماضي، وها هو اليوم ضمن المشاريع المبتكرة لجامعة الشارقة في شهر الإمارات للابتكار بالشارقة.

وأشارت القايدي، إلى أن الفكرة ركزت على أهمية استخدام النانو "جسيمات صغيرة صلبة" في مبرد المحرك فتزيد تلك الجسيمات من كفاءة وفاعلية المحرك ليصبح أكثر سرعة في عملية التبريد وكذلك تقلل من استخدام الوقود.

ونوهت، إلى أن هذه الفكرة تسهم في تقليص حجم مبرد المحرك مستقبلاً، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في السيارات الكهربائية، معربة عن سعادتها بنجاح المشروع ومشاركته في شهر الامارات للابتكار.

ويهدف شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، إلى تحويل الابتكار لعمل مؤسسي تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع، وإلى تأسيس منهج عمل لجميع الجهات الحكومية والأكاديمية في الشارقة، وتشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع لتشكيل منظومة عمل موحدة تعتمد على الابتكار كأساس للتطوير.