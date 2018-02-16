الجامعة القاسمية توعي طالباتها بمفاتيح الصحة والسعادة

الشارقة 24:



تعرفت طالبات الجامعة القاسمية، خلال محاضرة نظمت يوم الخميس، إلى مفاتيح الصحة والسعادة، وأسس الحفاظ على السلامة العامة.



جاء ذلك في إطار البرامج التوعوية التي تنظمها عمادة شؤون الطالبات، ضمن أجندة فعالياته الرامية إلى إكساب المنتسبات، مختلف المعلومات الحيوية لحياة أفضل.



قدم المحاضرة الدكتور أسامة اللالا، وتناول العديد من المحاور القيمة التي أفادت الطالبات في الحفاظ على صحتهن، والتقيد بالبرامج الغذائية الجيدة، ودعا إلى الحفاظ على تناول طعام متوازن، مشيراً إلى أهمية شرب الماء بكميات كافية بالنسبة للجسم.



وأكد المحاضر، أهمية النوم المبكر والكافي، وأثره على صحة الجسم وسلامة العقل، وحذر من خطر الحميات الغذائية وهاجس الرشاقة، وطالب بالابتعاد عن الإعلانات التجارية المضللة.