فرع جامعة الشارقة بالذيد يُكرّم مجلس أولياء أمور الوسطى

الشارقة 24:



كرّمت إدارة جامعة الشارقة بفرع الذيد، مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، وأشادت بجهوده في تعزيز التعاون بين الجانبين لخدمة الأجيال .



وقدمت إدارة الجامعة درعاً لرئيس المجلس، تثميناً لجهوده المبذولة، في طرح الفعاليات والبرامج المشتركة، التي تخدم المجتمع وتستهدف طلبة مدارس المنطقة الوسطى .



وجرى بحث تعزيز التعاون بين الجانبين، لمواصلة دعم أنشطة الجامعة، وطرح البرامج المشتركة التي تخدم الطلبة في كافة المراحل التعليمية .



وأشاد راشد المحيان رئيس المجلس بالتكريم، مشيراً إلى حرصه على تعزيز التعاون المتواصل مع الجامعة، خدمة لسير العملية التعليمية في الدولة، ورفع مستوى الطلبة، مؤكداً أهمية تحفيز الميدان التربوي لتحقيق الريادة المنشودة.



واستعرض الجانبان، المبادرات الخاصة بعام زايد 2018، والتي تتضمن زيارات إلى المدارس والالتقاء بالطلبة، وتعريفهم بأهمية عام زايد، وإجراء مسابقات، وتوزيع كتب عن حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.